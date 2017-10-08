Ekranı kırılan Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefondaki verileri yedeklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Galaxy Note 8 akıllı telefon 6.3 inç genişlikli WQHD+ devasa bir ekrana sahip. Düşürülmesi ya da darbe alması sonucunda ekranının kolayca kırılması muhtemel. Akıllı telefonu satın alırken bazı mağazaların sunduğu kasko seçeneğini de tercih ettiyseniz cihazı bedel ödemeden kolayca tamir ettirebilirsiniz ancak diğer şekilde ekran değişimi ciddi bir masrafa neden olabilir. Cihazdaki verileri yedekleyip eski cihazınıza aktararak bir süre eski akıllı telefonunuzu kullanmak isteyebilirsiniz.

Cihazı yeni satın alıp açtığınızda kurulum aşamaları karşınıza gelir ve sizden Google ile Samsung hesabı oluşturmanız veya mevcut hesabınızla oturum açmanız istenir. Bu oturum açma işlemlerini düzgün şekilde uyguladıysanız ve yedekleme seçeneğini aktive ettiyseniz verileri sorunsuz şekilde alma imkanınız olabilir.

Ekranı Kırılan Samsung Galaxy Note 8 Akıllı Telefondaki Verileri Yedeklemek

Öncelikle Samsung Smart Switch yazılımını bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

Bilgisayarınızda web tarayıcısını açın.

Samsung Find My Mobile servisine erişin ve Galaxy Note 8’de oturum açtığınız Samsung hesabınızla giriş yapın.

Find My Mobile arayüzünde cihazınızın mevcut konumu Wipe, Unlock ve Ring gibi seçeneklerle birlikte görüntülenecektir. Seçenekleri genişletmeyi sağlayan buton da var, ona tıklayın.

Unlock My Device seçeneğini kullanın.

Cihazınızdaki kilidi kaldırmak için Samsung hesabınızın parolasını girmenizi isteyecek.

Cihazınızdaki ekran kilidi açıldığında akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Samsung Smart Switch programını çalıştırın.

Backup seçeneği ile devam edin.

Mesajlar, rehber, arama kaydı, fotoğraflar, müzikler, dökümanlar ve diğer ögeleri yedekleyebilirsiniz.

Dosyalar bilgisayardaki C:\Users\Kullanıcı Adınız\Documents\Samsung\SmartSwitch\backup dizinine yedekleniyor.