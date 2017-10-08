Google Pixel 2 ile Sürüşte Otomatik Rahatsız Etme Modu

Google’ın donanım etkinliği sırasında HTC üretimi Pixel 2 ve LG üretimi Pixel 2 XL akıllı telefonlar dışında Pixelbook dizüstü bilgisayar, Pixel Buds kablosuz kulaklık ve Clips adlı kablosuz kamera tanıttığı görüldü. Yeni cihazlarda Android 8.0 Oreo yüklü ama yazılımsal artılar da var. Edge Sense adlı yandan sıkınca anlayan sistemle Google Assistant çağırılabiliyor. Play Store ortamına eklenen yeni bir uygulamaya bakılırsa tanıtımda vurgulanmamış bir diğer yenilik var: sürüş halinde otomatik olarak rahatsız etme moduna geçiş. Pixel Ambient Services adı verilen uygulama sadece Pixel cihazlarla uyumlu.

Google’ın nasıl olup araç kullandığınızı anladığı merak konusu yani yolcu olmadığınızı fark ediyor. Bir diğer artı daima açık müzik algılama servisi. Bu yeni sürüş algılama sistemini kapatmak mümkün. Aktif olduğunda telefon alıcılarını kullanarak karar veriyor ve DND moduna geçiyor. Pixel 2 ve Pixel 2 XL incelemeleri gelmeye başladıktan sonra ne derece iyi işlediğini anlayabileceğiz.