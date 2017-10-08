iOS 11 güncellemesiyle birlikte, Mesajlar uygulamasına gelen yeni özelliklerden birisi, iMessage uygulamaları için bir uygulama yuvasıdır. Güncellendiğinden beri açılan her konuşma ekranının altında çıkan uygulama çekmecesi, siz kullanıcıların canını sıkabilir. Gözünüzün önünde ve ekranda kuru bir kalabalık yaratan uygulama yanaşma yeri, basit bir şekilde gizlenebilir.

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iOS: iOS 11’in Mesajlar Uygulamasında Uygulama Yanaşma Yerini Gizleme

iOS 11’in son güncellemesiyle Mesajlar uygulamasında uygulama yanaşma yerini gizlemek için ilk olarak bir konuşma ekranı açın.

Konuşma ekranında yer alan mesaj yazma bölümünün sağ tarafında, üzerinde A yazılı, App Store simgesine parmağınızı basılı tutun ve aşağıya kaydırın. Böylece konuşma ekranının altında yer alan uygulama listesi kayboldu.

iMessage’yi açtığınızda ve yeni bir konuşma başlattığınızda, metin yazma yerinin altında yer alan uygulamaların bulunduğu panel tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı işlemi tekrarlarsanız, uygulamaların bulunduğu liste ekrandan kaybolur. İşte bu kadar basit!

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