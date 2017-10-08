Google’ın akıllı asistanı Gmail adresine gelen e-postalara bakarak uçak biletinizi ve rezervasyonu okuyarak günü ve saati gelince sizi haberdar edebiliyor. Aynı zamanda güncellenerek değişiklikleri haberdar edebilen bir sistem. iOS tarafında doğrudan değil ama olanak veren yollar var.

iOS: Yolculuk Öncesi Uçuş Saatini Takip Etmek

iOS 9 ile birlikte işletim sistemi içine uçuş takip etme desteği eklendi. Yollardan biri Mesajlaşma uygulamasını kullanmak. İkinci yöntemse iOS 11 ile gelen Safari tarayıcıya eklenen destek.

Mesajlar Desteğiyle Uçuş Takibi

Örneğin bir biletten sonra onay mesajı aldınız ya da birinin gönderdiği mesajda uçuş bilgileri var. Gelecek 24 saat içinde yer alan uçuşa ait bilgi için şu yolu izleyebilirsiniz:

Mesajlar uygulamasını açın Mesajdaki uçuş bilgisine bakın Uçuş numarası ya da hava yolu adı varsa seçin ve uzun basıp uçuş takip uygulamasının açılmasını sağlayın

Alternatif olarak basit biçimde hava yolu adını ve uçuş numarasını yazıp ayrı mesajlar olarak gönderebilirsiniz. Ardından mesaja basılı tutun ve balon açılınca uçuş önizleme seçeneğine tıklayın. Mail ve Notlar içinde geçen uçuş bilgisinde de işe yarar.

iOS 11’deki Safari İle Uçuş Takibi

Güncel iOS 11 sürümüyle gelen son nesil Safari internet tarayıcı sayesinde Spotlight desteği de devreye girerek uçuş bilgisi alınabiliyor. iOS 11 ile elde edilen bilgi Spotlight widget desteğiyle gösteriliyor. Hava yolu adını ve uçuş numarasını Safari adres satırına yazınca en üstte gelen öneri sizi doğrudan harita üzerindeki uçuş bilgisine gönderecek. Gerekli detaylar ve kalkış saati, uçuş süresi vb gösterilecek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.