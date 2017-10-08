Samsung Galaxy A3 2016 Batarya Sorunu Yaması

Samsung’un artık eskiyen 2016 model A3 ve A5 modelleri Android 5.1 ile sunulduktan sonra geçen sene Android 6.0 ve bu sene içinde Android 7.0 güncellemesi alarak şaşırtmıştı. Ancak nedense son Android 7.0 güncellemesi tam olarak denenmeden servis edilmiş olacak ki çok sayıda kullanıcıdan hata raporları geliyordu. Bunlardan biri IMS Servisi ile ilgili durma hatası ve diğeri bataryanın asla yüzde 85-87’den fazla şarj olmamasıydı. Samsung kolları sıvadı ve kullanıcıların memnun edecek biçimde bu sorunları aşan yamaları hazır etti.

IMS sorunu ve bataryanın yüzde 85’ten fazla dolmamasına neden olan hata onarıldı. Sürüm numarası A310FXXU3CQ18 olan yamanın kısa süre içinde Samsung A3 2016 kullanıcılarına sunulacağı ifade ediliyor. Bu arızaların neden kaynaklandığına dair açıklama yapılmadı ama görünüşe bakılırsa kodlarda yer alan ufak bir hatadan ötürü sıradışı davranış belirdi. Galaxy A5 2016 kullanıcıları içinse A510FXXU4CQ19 adlı güncelleme paketi yolda. Denemek için ayarlar içinden yazılım güncellemeleri kontrol edilebilir.