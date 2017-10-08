Samsung Galaxy J7 Pro, Samsung Galaxy J7 ailesinin en yeni üyesi. Samsung Galaxy J7 Pro’nun tasarımı tıpkı Galaxy A serisine benziyor. Bunun yanı sıra 16 GB’lık dahili depolama alanını, micro SD kart kullanarak 256 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, Samsung’un telefonunuza yüklemiş olduğu ve kaldırılması mümkün olmayan uygulamaları telefonunuzdan temizleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan dosyalar

Odin programını indirmek için buraya tıklayın.

TWRP dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

Samsung USB Drivers indirmek için buraya tıklayın.

SuperSU.zip’i indirmek için buraya tıklayın. Not: İndirdiğiniz SuperSU.zip’i SD kartınıza aktarın.

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan yukarıdaki araçları indirin ve kurulum gerektirenleri kurun. Bu arada işlemin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında karşılaşabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy J7 Pro Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

İşlemlere başlamadan önce USB hata ayıklama modunu ve OEM ile kilit açmayı aktif etmeniz gerek. Bunun için Samsung Galaxy J7 Pro’nun Ayarlarına girin ve Geliştirici seçenekleri kısmından hem USB hata ayıklama modunu, hem de OEM ile kilit açmayı aktif edin.

Eğer telefonunuzda Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Ayarlardan Telefon Hakkında kısmına girerek Yazılım Bilgileri bölümündeki Yapı Numarası yazan yere yedi kez basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif hale gelecektir. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu ve OEM ile kilit açmayı etkinleştirebilirsiniz. Ardından Samsung Galaxy J7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemine devam edin.

Şimdi ise Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatın. Ardından Download mod ekranının gelmesi için Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına basılı tutun.

Download mod ekranı geldiğinde ise Ses arttırma tuşuna bir kez basarak, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Odini açtıktan sonra Options sekmesine girin ve Auto Reboot’un önündeki kutu işaretli ise bir kez üzerine tıklayarak işareti kaldırın.

Devamında ise sağ tarafta görmüş olduğunuz AP kısmına tıklayarak, .tar uzantılı TWRP dosyanızı gösterin. Son olarak TWRP yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna tıklayın. Yükleme işlemi bittikten sonra Güç, Home ve Ses arttırma tuşlarını kullanarak TWRP Recovery ekranına geçiş yapın.

Şimdi ise Install yazan yere basarak, daha önceden indirerek SD kartınıza attığınız SuperSU’yu bulun.

Son olarak ise Samsung Galaxy J7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemlerini tamamlamak için mavi şeridi, Swipe to Allow Modifactions’a doğru sürükleyin. Root işlemi bittikten sonra TWRP Recovery menüsüne geri dönün ve Reboot > System diyerek telefonu yeniden başlatın.

Samsung Galaxy J7 Pro’nun Rootlu olup olmadığını test etmek için, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili aklınıza takılan sorular var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.