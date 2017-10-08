Samsung Galaxy J7 serisinin yeni amiral gemisi olan Samsung Galaxy J7 Pro, üstün özelliklerinin yanı sıra 2.5D kavisli ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra pembe renk seçeneği ile bayanların gözdesi haline gelmeyi başarıyor. Samsung Galaxy J7 Pro’nun 13.0 MP değerindeki ön kamerası, selfie çekimlerinizin daha can alıcı gözükmesini sağlıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Pro Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, en son kullandığınız Android sürümünüzden telefonun ilk kullandığı orijinal Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli olan araçlar

Odin programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Samsung USB Sürücülerini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantılardan Odin programını ve Samsung USB sürücülerini indirdikten sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Samsung Galaxy J7 Pro Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy J7 Pro’nun USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlar’a girin ve Geliştirici Seçenekleri kısmından USB hata ayıklama modunu aktif edin. Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri görünmüyor ise, yeniden Ayarlar’a girerek Telefon Hakkında kısmından Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirin. Devamında ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif hale getirebilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Pro’yu Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Ardından Ses kısma / Güç / Home tuşlarına aynı anda basarak Download mod’a girmesini sağlayın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Odin’i ilk açtığınızda böyle görünecektir. Telefonunuzu bağladıktan sonra ID:COM yazısının altındaki kutucuk eğer renki ise Odin, telefonunuzu algılamış demektir. Eğer hala aynı ise USB kablosunu yeniden çıkartıp takın.

Şimdi ise sağ tarafta bulunan AP yazan yere tıklayarak ROM dosyanızı seçin. Ardından alt kısımda bulunan START butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Pro Stock ROM yükleme işleminiz başarıyla tamamlandığında, sol üst tarafa bakarak PASS! yazısıni görebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.