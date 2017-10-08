Samsung telefonlara Galaxy Note 8 launcher’ını yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung geçen yıl yaşadığı Galaxy Note 7 faciasını bu yıl duyurduğu Galaxy S8 / S8+ ve Galaxy Note 8 akıllı telefonlarla geride bırakmayı başardı. Cihazlar üst düzey donanımları, yenilenen tasarımları ve şık arayüzleriyle beğeni topluyor. Samsung marka akıllı telefonunuzda Galaxy Note 8 launcher’ını kullanmak isteyebilirsiniz. Galaxy Note 8 arayüzünü akıllı telefonunuza getirebilen launcher Grand 2 ve Galaxy Note 5 gibi görece eski cihazlarda dahi çalışmakta. Launcher root erişimi sağlanmış Samsung akıllı telefonlara kurulabiliyor. TWRP recovery kurulu olan ve olmayan cihazlara farklı şekilde yüklenebilmekte.

Samsung Telefonlara Galaxy Note 8 Launcher’ı Nasıl Kurulur?

Öncelikle işlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

TWRP recovery kurulu Samsung telefonda şu yöntemler izlenebilir:

İndirmeler bölümünden launcher dosyasını indirin. Akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu kapatın ve ardından recovery modunda çalıştırın.

Install seçeneğine dokunun, indirip cihaza aktarmış olduğunuz launcher dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Kurulumdan önce Backup menüsünden tam bir nandroid yedeği almanızda fayda var, sıkıntı yaşarsanız bu yedeğe geri dönebilirsiniz.

seçeneğine dokunun, indirip cihaza aktarmış olduğunuz launcher dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Kurulumdan önce menüsünden tam bir nandroid yedeği almanızda fayda var, sıkıntı yaşarsanız bu yedeğe geri dönebilirsiniz. Flash’lama tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Root’lu fakat TWRP recovery yüklü olmayan akıllı telefonlarda bu yöntem kullanılabilir:

Akıllı telefonunuza Root Browser uygulamasını yükleyin ve çalıştırın.

Launcher dosyasını indirin ve genişletin.

TouchWiz Home uygulamasını kopyalayın.

System > priv-app > TouchWiz Home yolunu izleyin.

yolunu izleyin. TouchWiz uygulamasını Note 8 TouchWiz uygulaması ile değiştirin.

uygulamasını uygulaması ile değiştirin. Gerekli izinleri ayarlayın. (Yazılabilmeye müsaade edecek şekilde)

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.