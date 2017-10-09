18:9 Ekranlı Xiaomi Redmi Note 5 Göründü

Akıllı telefonlarda ekranlar genişledi, çerçeveler inceldi ve sonrasında 16:9 yerini 18:9 oranlı daha da uzun ekranlar almaya başladı. Yeni seçenekler sayesinde aynı gövde boyutuna rağmen daha fazla ekran sığabiliyor. Xiaomi’nin 18:9 oranlı ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan Redmi Note 5 son aşamasına ulaşmış gibi görünüyor. Görüntüleri sızan cihazda ekran neredeyse ön kısmın yüzde 95’inden fazlasını işgal ediyor. Yan çerçeveler aşırı ince, alt ve üst çerçevelerse epey ince ama ön kamera ile alıcılar için az bir pay var. Görüntüler biraz bulanık olsa bile 5.5 inç 18:9 ekranın avuç içine sığan bir cihaza neden olduğu görülebiliyor.

Arka kısımdaysa son zamanların modası olan dual kamera yer alıyor. Önde yer olmadığı için parmak izi alıcısı da arkaya yerleştirilmiş. 16 ve 5 MP kamera ikilisine ek olarak ön kameranın çözünürlüğü kesinleşmiş değil. Snapdragon 660 ya da MediaTek Helio P25 işlemcili telefonun bataryası 4000 mAh kapasiteli. 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla 149 dolar, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla 199 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla 240 dolar olması bekleniyor.