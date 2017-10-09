Android Nougat’a resmi ve stabil Xposed kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatıyoruz. Her ne kadar Android Oreo işletim sistemi kullanıma sunulmuş olsa da geçtiğimiz yıl dağıtıma giren Android Nougat işletim sistemiyle uyumlu Xposed Framework çözümü için çok uzun süre beklememiz gerekti. Daha önce stabil ve resmi olmayan Nougat uyumlu Xposed Framework çözümlerini görmüştük. Xposed Framework’ün resmi geliştiricisi Rovo89 Xposed v88 sürümüyle bu dertlere son vermiş durumda. Rovo89 Android Oreo uyumlu Xposed Framework üzerinde de çalışmalara başlamış vaziyette. Android Nougat’a resmi ve stabil Xposed kurulumu öncesinde sağlanması gereken bazı koşullar var.

Android Nougat’a Resmi ve Stabil Xposed Kurulumu

Gerekenler

Varsa akıllı telefonun bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Bilgisayara akıllı telefonun güncel sürücülerinin yüklenmiş olması

USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerinin aktive edilmesi

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Xposed Installer APK ile Android versiyonunuzla uyumlu Xposed Installer (SDK24 veya SDK25) dosyalarını indirin. Akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

TWRP menüsü geldiğinde ilk olarak Backup menüsüne gidin ve tam bir Nandroid yedeği oluşturun.

Yedek aldıktan sonra ana ekrana dönün, Install seçeneğine dokunun. Xposed Framework ZIP dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Kurulum tamamlanınca Dalvik cache‘i temizleyin. Cihazı yeniden başlatın.

İlk açılış biraz zaman alabilir. Cihaz açıldıktan sonra Xposed Installer APK dosyasını yükleyin.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. Artık Xposed modüllerini Android Nougat yüklü akıllı telefonunuza kurabileceksiniz. Xposed’u kaldırmak isterseniz Xposed Uninstaller dosyasını TWRP ile flash’lamanız yeterli olacaktır.