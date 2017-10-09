Teknolojik cihazlar arasına eklenmiş kapsamlı ve kullanışlı bir cihaz olan akıllı saatler başta biraz karmaşık gelebilir ve ufak dokunmatik ekrandan ötürü kontrol etmek zor olabilir. Kurulum, ince ayar ve kullanımla ilgili ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Android Wear Yüklü Saat Kurulumu ve Ayarları

Bu dosya konusunda Android Wear için en yeni sürüm olan Android Wear 2.0 yüklü bir cihaz kullandığınızı varsayıyoruz. Hala Android Wear 1.5 kullanıyorsanız ve güncellenmediyse farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Telefonla Eşleştirme

Akıllı saatinizi ilk açtığınızda hoşgeldin ekranı eşliğinde dil seçmeniz ve kod kullanarak telefonla bağlantı yapmanız istenecek. Telefonda Bluetooth açıksa Android Wear uygulamasını ücretsiz indirip kurun ve kodu kullanarak eşleştirin.

Eşleştirmeden sonra telefonunuzdaki yazılıma güncelleme gelebilir ve kurabilir. Telefonunuzda güvenilir cihaz gibi bildirimler gelirse onay verin. Artık saatinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Saat Kadranı Değiştirmek

Akıllı saat alanların yaptığı ilk ayarlardan biri kadran değiştirmek çünkü zevkler tartışılmaz. Bunun için parmağı sağa ya da sola çekin. Beliren menü sayesinde ayarlar butonuna basıp değiştirebilirsiniz. Bazı kadranlarda ek ayarlar olabiliyor ve bu alttaki dişli sembolüyle düzenlenebiliyor. Yeni kadranlar Google Play üzerinden indirilebilir ve eklenebilir.

Basit Kısayollar

Saati kullanırken soldaki tam kadran gelir ve batarya, tarih gibi ek bilgiler gelir. Bekleme modunda ekran kararı ve güç koruma başlar, sadece saat gösterilir. Kısa süre tıklarsanız tam kadran geri gelir.

Alttan yukarı sürükleyince bildirimler görünür.

Üstten alta sürükleyince sık kullanılan ayarlar açılır.

Ana butona basınca uygulamalar çekmecesi açılır. Klavye ile Swype gibi kaydırma şeklinde kolayca girdi yapabilir ya da sesli komut girebilirsiniz.

İsterseniz bilek kısayollarını kullanarak ekranın otomatik aydınlanmasını seçebilirsiniz.

Saatte yer alan ayarlar menüsü dışında telefona kurduğunuz Android Wear uygulamasıyla belirli ayarlar yapabilirsiniz. Bildirim engelleme, takvim ayarları, sessizleştirme, asistan ayarları burada. Seçili saate özel ek ayarlar da görülebilir.

Aynı zamanda saatteki batarya kullanımını görmek de mümkün. Başta karmaşık gelebilir ama zamanla alışacaksınız. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.