Senelerden beri akıllı telefonlarla gelen otomatik tamamlama ve imla hatası düzeltme özelliği en başta T9 olarak adlandırılıyordu. Zaman içinde dokunmatik klavyeler geliştikçe daha iyi hale geldi ama bazen istenmeyen sonuçlar verebiliyor. İmla/yazım kontrolü istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Android: Yazım Kontrolünü Kapatmak ve Açmak

Normalde klavyeler haricinde Android ile gelen bütünleşik yazım kontrolü sistemi bulunuyor. Daha iyi kontrol adına ya da tam anlamıyla kapatmak için ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Otomatik tamamlama ile yazım kontrolü farklı kavramlar. Otomatik tamamlama siz leb demeden leblebiyi anlayıp yazımı hızlandırıyor. İmla kontrolü ise hızlı yazarken yanlış girilen harfleri düzeltiyor yani ikisi birden aynı anda aktif olabilir.

Bazı kısaltmalar kullanıyor, farklı yazımlarla espri vb katıyorsanız bu sistemler ters tepip sürekli istemediğiniz biçime sokabilir. Android ile gelen yazım kontrolünü aktifleştirmek ya da kapatmak için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın ve diller ile girdi kısmına erişin.

Samsung cihazlarda genel yönetim çıkacak. Android Oreo ise Sistem menüsü içeriyor.

Dil kısmında imla kontrolü ya da yazım kontrolünü bulun. Android Oreo’da gelişmiş sekmesi içinde olacak.

İlgili satırda sağdaki butona tıklayıp aktifleştirebilir ya da kapatabilirsiniz.

Aktif olunca hata olan kelimede bunun yerine doğru versiyonu öneri olarak gelecek ve seçebileceksiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.