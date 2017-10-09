Bilgisayardan, iPhone’ununuzu kullanıp iMessage veya SMS‘i yönetebilir, telefonda açık olan bir müzik varsa hangi müziği çaldığını bulabilir, telefondaki oyunlarınıza da erişim sağlayabilirsiniz. iPhone’u bilgisayardan kontrol etmek Jailbreakli telefonlar ve Jailbreaksiz telefonlar için geçerlidir. Yani cihazınızı her türlü bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.

iOS: Bilgisayardan iPhone’u Kontrol Etme

Jailbreak’siz Telefonlar İçin

Jailbreak’siz telefona sahipseniz iPhone’unuzu bilgisayardan kontrol edebilmeniz için Mac’e ihtiyacınız var. Windows, Linux ve diğer işletim sistemlerine sahip bilgisayar kullanan kullanıcılar için ne yazık ki iPhone’u bilgisayardan kontrol etmek mümkün değildir. Bu kullanıcıların da iki seçeneği vardır: Telefonunuz ya Jailbreak‘li olacak ya da Mac’e sahip olacaksınız.

Hem Mac hem de iOS’ta aynı Apple kimliğini koruyor olmalısınız. Çeşitli uygulamalar ve hizmetlerde (Mac’in Mesajlar uygulaması ve Sistem Tercihleri > iCloud gibi) oturum açtığınızdan emin olun. Daha sonra Mac’te Sistem Tercihleri > Genel > Bu Mac ile iCloud cihazlarınız arasındaki Elle Geçiş Yapmaya İzin Ver seçeneğini açık değilse açın.

iCloud hesapları eşleştiyse artık Mac’teki en yeni Mobil Safari simgesine erişebilir, telefondan yazmaya başladığınız Mail taslağını yazmaya devam edebilir ve bunun gibi farklı işlemleri bilgisayardan yönetebilirsiniz.

Cihazınız Jailbreak’liyse

Jailbreak’li cihazlarda, cihazı bilgisayardan kontrol etmek çok daha kolaydır. Mac, Windows, Linux ve diğer işletim sistemine sahip bilgisayarlarda da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuz için ilk olarak Cydia’yı indirin. Cydia’yı iPhone’unuzda başlatın ve gereken tüm depoları güncellemesine izin verin. Arama sekmesine Veency yazın ve tıklayın. Veency’i iPhone’unuza indirin.

Yükleme tamamlandığında Ayarlar’a girin, Veency’de artık orada. Veency’e tıklayarak, sunucuyu açabilir veya kapatabilir, imleci göstermeyi seçebilir veya bir parola belirleyebilirsiniz.

Cihaz artık uzaktan kumanda edilmeye hazır. Her iki cihazda aynı WiFi’ye bağlıyken, Ayarlar > Kablosuz Bağlantı‘ya gidin ve şu anda bağlı olduğunuz şebekenin yanındaki i’ye dokunun. Burada size IP adresiniz lazım olacak.

Şimdi, bilgisayarınıza yüklediğiniz VNC Görüntüleyicisi’ni açın. VNC Görüntüleyicisi’ni buradan, işletim sisteminize uygun bir şekilde indirebilirsiniz. VNC Görüntüleyicisi’ni açın ve telefonunuzda görüntülediğiniz IP adresini görüntüleyiciyle eşleştirin.

Bu yöntemi uzun süre kullanacaksanız, hedef cihazın IP adresi zamanla değişebilir. Bu sorunu çözmek için iOS cihazınızın Mac adresini kullanarak statik bir IP adresi atayabilirsiniz.

Vency, bilgisayardan iPhone’unuza bağlandığınız zaman farenize bazı görevler atar. Örneğin, sağ tık ile ana ekran düğmesi, sol tık ile standart dokunma, Scroll tuşu ile kilit düğmesi. Ayrıca bağlantı kalitesine bağlı olarak işlemler yavaşlayabilir.

Artık iPhone’unuzu uzaktan kumanda edebilirsiniz!

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