Samsung Galaxy J3 Pro, mavi rengi ile çok iddealı görünüyor. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy J3 Pro, oval köşeleri ile şık bir tasarıma sahip. Samsung Galaxy J3 Pro’nun 16 GB dahili depolaması bulunuyor fakat micro SD kart kullanarak bu alanı 256 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J3 Pro Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, yalnızca orijinal ROM’unu değil, farklı Custom ROM’ları da nasıl yükleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Hazırlık

Odin programını buraya basarak indirebilirsiniz.

Stock ROM dosyasını buraya basarak bulabilirsiniz.

Samsung USB sürücülerini buraya basarak indirebilirsiniz.

Not: Göstereceğimiz işlemleri uygulamak ve uyguladıktan sonra aldığınız hatalar olur ise bunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy J3 Pro Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak Samsung Galaxy J3 Pro’nun USB hata ayıklama modunu aktif hale getirmeniz gerek.

Bunun için öncelikle Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarasına 7 kez basın. Şimdi ise tekrar Ayarlara dönerek Geliştirici seçeneklerine girin. Alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu, sağında bulunan yuvarlak sembolü sağa doğru sürükleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Devamında ise telefonunuzu kapatın ve Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutarak Download mod’a geçiş yapın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basın ve USB kablo yardımı ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Şimdi ise sağ tarafta bulunan AP butonuna basarak ROM dosyanızı seçin. Ayrıca AP butonunun önünde bulunan kutucuğun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer işaretli değil ise bir kez tıklayın. Ardından alt kısımda bulunan START butonuna basarak Samsung Galaxy J3 Pro Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Stock ROM yükleme işleminiz başarıyla bittiğinde sol üst kısımda PASS! yazısını görebilirsiniz. Son olarak USB kablonuzu bilgisayarınızdan çıkartarak telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.