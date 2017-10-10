Son yıllarda karşımıza çıkan en önemli ve hayat değiştirici icatlardan biri dokunmatik ekranlar oldu. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, dijital fotoğraf makinesi vb gibi çok sayıda cihazı kullanım şeklimiz değişti. Kapasitif dokunmatik ekranlı ilk cihaz olan iPhone 2007 yılında tanıtılmıştı.

Android: Kazara Dokunuşları Engelleyen Dokunma Kilidi

Artık dokunmatik ekranlar çok daha geniş ve maliyetleri düşük. Yeri geldiğinde istenmeyen dokunuşları engellemek de gerekebilir. Bu gibi anlar için geçici olarak dokunmatiği kapatabilen uygulamalar var. Bir anlamda izinsiz kullanıma son veren bir önlem olarak bile görülebilir!

Ücretsiz bir uygulama olan Blocky’i indirin ve kurun. Uygulamayı başlatınca ilk ekranda nasıl kullanılacağı gösteriliyor.

Ekran dokunmatiğini kesmek için bildirim alanındaki Blocky satırına tıklayın. Ardından ekranın sol üst köşesinde aktif olduğunu gösteren sembol gelecek. Birkaç saniye sonra otomatik olarak gizlenecek.

Ekran dokunmatiğini geri getirmek için bu gizli sembolün olduğu yere çift tıklamanız gerekiyor. Ayarlara girip kaç kez tıklanacağını seçebilirsiniz. Sağ üst köşede uygulama ayarları dışında güç butonu biçimli uygulamayı devre dışı bırakma seçeneği var.

Seçeneklere girince kaç tıklama olacağı, gelen aramalarda doğrudan ekranı eski haline getirme gibi az sayıda başlık var.

Cihazınızı birine göstermek istiyor ama kurcalamasını istemiyorsanız bildirim alanını aşağı çekip satıra tıklayarak ekranı kilitledikten sonra verebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.