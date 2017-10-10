Android işletim sistemi nesilden nesile güncellenerek görsel anlamda ciddi yol almış olsa da herkesin beğenisini kazanmıyor. Bu nedenden ötürü son nesil materyal tasarım felsefesi favoriniz değilse semboller ve duvar kağıdı dışında sistem animasyonlarını da değiştirebilirsiniz.

Android: Özel Sistem Animasyonları Kullanmak

iOS ile gelen uygulama açılma kapama animasyonlarını beğeniyor ve görmek istiyor olabilirsiniz. XDA’nın bilinen geliştiricilerinden stangdriver44 tarafından geliştirilen oZoP Project sayesinde özel animasyon setlerini kurup cihazı özelleştirmek mümkün.

Aslında Android dünyasında animasyon değiştirmek yeni bir kavram değil ve özel ROM’ların çoğu değişik animasyonlarla geliyor. AROMA kurulumu içeren oZoP projesi fark yaratmaya çalışıyor. iOS, FlymeIS, Google Pixel, MIUI gibi popüler ROM paketlerindeki animasyonları içeriyor. Cihazınızda yeni nesil Android yüklüyse deneyebilirsiniz ama çalışacakları garanti değil.

Onaylanan cihazlar OnePlus 3, OnePlus 3T, LG G6, LG V10 ve LG V20. Çalışmadığı söylenenler Samsung Galaxy S8 ve S8+. Denemek isterseniz indirme adresi: https://www.androidfilehost.com/?fid=961840155545585513

Kurulum için yapmanız gereken TWRP kurtarma menüsünden açılış yapmak ve inen paketi kurmak. Cihazı kapatıp ses ve güç butonlarına aynı anda basmanız gerekebilir. Kurulum başlayınca Aroma kurulum arabirimi gelecek ve animasyonları, ilgili seçenekleri işaretlemeniz ve onay vermeniz istenecek. Yeniden başlatınca yeni animasyonlar aktif olacak. Eskiye geri dönmek içinse ozop klasörü içindeki restore.zip klasörünü flash atmanız yetecek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.