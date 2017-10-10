Galaxy S8 ve S8+ Kullanıcılarını Üzen Kayıp SMS Meselesi

Samsung’un geçen seneki Note 7 felaketinden sonra bu sene cihazlar ve satışlar anlamında çok daha iyi olduğu açık ama diğer yandan Infinity ekrana sahip olan cihazlarla ilgili bazı eksikler yok değil. Kullanıcılardan gelen son raporlara göre gönderilen SMS’ler gelen kutusuna düşmek yerine ortadan kayboluyor! Bunun nasıl bir sebepten dolayı yaşandığına dair pek fazla bilgi yok ama dünya genelindeki tüm Galaxy S8 versiyonlarını etkileyen bir sorun olduğu rapor edilmekte. Son derece sık yaşanan bir durum ve bundan ötürü Reddit forumlarında çok sayıda yorum bırakılan şikayet başlıkları bulunuyor.

Yüzlerce kişi bu durumdan sıkıntılı olduğunu belirtmiş durumda. Sadece ABD ile sınırlı kalan bir durum da değil ve Kanada, Avustralya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden kullanıcılar da dert yanıyor. Kullanıcılarda standart S8 ve S8+ mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen Samsung mesajlaşma uygulamasının mı yoksa standart Android SMS uygulamasının mı soruna neden olduğu net değil. Bazıları üçüncü parti SMS uygulamalarının sorunsuz aldığını belirtiyor. Sebebi ne olursa olsun operatörlerden bağımsız ve Samsung’un bir duyuru yapıp yama geliştirmesi bekleniyor.