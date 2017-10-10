Huawei Mate 10 Pro Tasarımıyla Tanışın

Huawei’nin yeni Mate 10 ailesi bir hafta içinde resmi olarak ilan edilecek. 16 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen tanıtıma bir haftadan da az kala görüntüler gelmeye devam ediyor. Sızan son görüntülere bakılırsa Mate 10 ailesinde birbirine benzer üç ya da dört farklı versiyon cihaz olacak. Bunlardan biri olan Huawei Mate 10 Pro modelinin tasarımı netleşti. Evan Blass tarafından sızdırılan görüntüler aslında Çin merkezli Weibo’nun çizimlerini kullanıyor.

Ön kısımdaki 18:9 oranlı normalden uzun dokunmatik ve çerçevesiz ekran dışında çift renk tonlu arka tasarım dikkat çekiyor. Çift kamera içeren ve daha önceki modeller gibi Leica logosuna sahip olan cihazda parmak izi alıcısı da arka kısımda. Bunlar bilgisayar çizimleri olduğundan cihazın görüntüsünü birebir temsil etmiyor olsa da son derece benzer olacak. Mate 10 serisindeki diğer modellerin Lite, standart ve Porsche Design olabileceği iddia ediliyor.