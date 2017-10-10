Donanım ve performans özellikleri ile Samsung C serisinde önemli bir rol oynayan Samsung Galaxy C7 Pro, pembe renk seçeneği ile bayanların da dikkatini çekiyor. Samsung Galaxy C7 Pro’da bulunan Sürekli açık ekran özelliği, saat-tarih ve bildirimlerinizi herhangi bir tuşa basmadan yalnızca ekrana bakarak görmenizi sağlıyor. Ayrıca Samsung Galaxy C7 Pro’nun Çoklu pencere özelliği ile hem yazışabilir, hem de dizi, film veya videolarınızı izleyebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy C7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek hem TWRP Recovery’nin nasıl yükleneceğini, hem de nasıl Root atılacağını öğrenebilirsiniz.

Hazırlık

SuperSU.zip dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz SuperSU.zip dosyasını SD kartınıza aktarın.

Samsung USB sürücülerini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Odin programını indirmek için buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Program yüklendikten sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

TWRP dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz TWRP dosyasını RAR içerisinden çıkararak boş bir klasöre aktarın.

Küçük bir hatırlatma yapalım: Root öncesi verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Not: Bu rehberimiz yalnızca Samsung Galaxy C7 Pro SM C7010 için geçerlidir. Anlatacağımız işlemleri başka bir telefona uygularsanız alacağınız sonuçtan kendinizin sorumlu olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy C7 Pro Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy C7 Pro’nun Geliştirici seçeneklerini aktif etmeniz ve ardından USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Samsung Galaxy C7 Pro’nun Ayarlarına girerek Telefon hakkında kısmından Yapım numarası yazan yere 6-7 kez üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ardından Geliştirici seçeneklerine girerek, Hata ayıklama bölümündeki USB hata ayıklama seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Samsung Galaxy C7 Pro’yu Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Sonrasında ise Güç, Home ve Ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutun. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses arttırma tuşuna basarak USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Samsung Galaxy C7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemlerine devam edebilirsiniz. Öncelikle TWRP Recovery yükleme işlemine başlayalım.

Odin’in sol kısmında yer alan Options sekmesini açın. Oradaki Auto Reboot ve F. Reset Time seçeneklerinin seçili olup olmadığını kontrol edin.

Şimdi ise AP butonuna basarak size vermiş olduğumuz .tar.md5 uzantılı TWRP dosyasını seçin. Alt kısımda bulunan Start tuşuna basarak TWRP Recovery yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Odin’in sol tarafında PASS! yazısı belirdiğinde ise Root atma işlemine geçebilirsiniz.

Samsung Galaxy C7 Pro kapalı halde iken, Ses arttırma, Güç ve Home tuşlarına aynı anda basılı tutarak TWRP Recovery mod’un açılmasını bekleyin. Ekran geldiğinde ise Install seçeneğine basmanız gerek.

Bu kısımda ise SD kartınıza daha önceden atmış olduğunuz SuperSU.zip dosyanızı seçerek devam edin.

Ardından gerekli kaydırmaları alt kısımdan yaparak Root işleminizi başlatın. İşlemler bittiğinde son olarak Reboot System seçeneğine basarak Samsung Galaxy C7 Pro Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını başarıyla tamamlamış oldunuz. Aklınıza takılan soruları veya konu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.