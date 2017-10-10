Samsung’un orta segment ürün katagorisinde yerini koruyan Samsung Galaxy C7, 5.7 inç boyutundaki ekranı ile göz dolduruyor. Samsung Galaxy C7’de bulunan Samsung Pay, kredi kartlarınızı tanımlayarak ödeme işlemlerinizde kolaylık sağlıyor. Ayrıca Samsung Galaxy C7, 4K video oynatma özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy C7 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, telefonunuzun ilk kullanmış olduğu Android sürümüne dönüş yapabilirsiniz.

Hazırlık

Telefonunuzun Bootloader kilidinin açık olması gerekli. Eğer Bootloader kilidiniz açık değil ise buradaki rehberimizi inceleyerek nasıl açacağınızı öğrenebilirsiniz.

Odin’i indirmek için buraya tıklayın. Odin’i indirdikten sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Samsung USB sürücülerini buradan indirebilirsiniz. USB sürücülerini yükledikten sonra kurulum işlemlerini yapın.

Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. İndireceğiniz ROM dosyası yalnızca Samsung Galaxy C7’nin SM-C7000 modeli ile uyumludur.

Samsung Galaxy C7 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy C7’nin USB hata ayıklama modunu açmanız gerek. Geliştirici seçenekleri görünüyor ise kolayca yapabilirsiniz.

Eğer Geliştirici seçenekleri Ayarlar menüsünde görünmüyor ise aşağıdaki yolu takip edin.

Ayarlar > Telefon hakkında > Yapım numarası yazan yere 6-7 kez üst üstüne basın. ” Artık bir geliştiricisiniz” uyarısı geldiğinde Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Devamında ise Geliştirici seçeneklerini açarak, Hata ayıklama kısmındaki USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Devamında ise Samsung Galaxy C7’yi Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Ardından Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına aynı anda basılı tutun. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Bilgisayara bağladığınızda Odin eğer telefonunuzu algılamış ise sol taraftaki ID:COM yazısının altındaki kutucuk mavi renkli olarak görünecektir.

Şimdi ise Options kısmına girerek Auto Reboot ve F. Reset Time‘ın önündeki kutuların işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer kutular işaretli değil ise üzerlerine bir kez tıklayarak tik işareti koyabilirsiniz.

Odin’in sağ tarafında yer alan AP butonuna basarak ROM dosyanızı seçin. Son olarak ise alt kısımdaki Start butonuna basarak Samsung Galaxy C7 Stock ROM yükleme işlemine başlatabilirsiniz.

Yükleme işlemi başarıyla tamamlandığında sol üst kısımda PASS! yazısı belirecektir. Konu ile ilgili görüşlerinizi forum sayfamızı ziyaret ederek bizimle paylaşabilirsiniz.