Android işletim sistemli çok sayıda akıllı telefonda depolama alanı 16 GB ya da altı olabiliyor. Bu durumda kullanıcıya kalan boş alan 10 GB ve altı olabileceği için az sayıda oyun ve uygulama kurulsa bile müzik ve video depolayacak yer kalmıyor. Bu durumda imdada microSD kart yetişiyor.

Android: microSD Kart Kullanarak Alan Kazanmak

Son nesil bazı cihazlarda microSD kart yuvası yok ya da ikinci SIM yuvasıyla ortaklaşa kullanılıyor ama genelde bir şekilde microSD kart ekleme olasılığı yüksek. Android 6.0 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlar depolama alanını kolay biçimde arttırabiliyor. Genişletilebilir depolama bazen zorluklar yaşatabilir. Dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyoruz:

1-En iyi microSD Kartı Alın

Kart seçerken sadece depolama kapasitesi ve fiyata bakmayın. Çoğunda maliyeti düşürmek için kalitesiz bellek olabiliyor. Okuma ve yazma hızları çok önemli. Özellikle 4K video çekerken yazma hızı yetişemezse çekimler durur ya da aksar. Buna uygun biçimde kartlar üzerinde hız sınıfı var. Class olarak ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir ve UHS-I olursa Class 10 ile eşdeğer ya da daha hızlı demektir.

2-Biçimlendirme ve Kullanım

Android 6.0 ve üstünde microSD biçimlendirme için ek adıma gerek yok, sistem sizin yerinize gerçekleştiriyor. Özel microSD entegrasyonu sayesinde uygulamalar ve veri kolayca taşınabiliyor. Yeni bir kartı Android cihaza yerleştirince bildirim gelecek ve biçimlendirmek isteyecek. Diğer yandan kart eklenip biçimlense bile Android sistemi uygulamaları taşımayacak.

Ayarlar için uygulamadaki Depolama kısmına girmelisiniz. Ardından SD kartı seçip ana kayıt ortamı olarak atayabilirsiniz.

3-Biçimlendirme

Kartı biçimlendirmek birden fazla bölüm oluşturmak mantıklı ve gerekli olabilir. Böylece bir kısmı dahili belleğe eklenip, bir kısmı harici depolama olarak kullanılabilir. Harici depolama kısmı medya saklamak için kullanılabilir. Kartı formatlayıp hem dahili, hem harici biçimlendirmek istiyorsanız XDA üyesinin rehberi yardımcı olabilir: https://forum.xda-developers.com/android/software/auto-formatting-sdcard-to-internal-t3583875

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