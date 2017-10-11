Cam ve metal alaşımdan oluşan ASUS ZenFone Zoom S, şık tasarımı ile gözleri üzerine çekiyor. Çift arka kameraya sahip olan ASUS ZenFone Zoom S, 12x’e kadar netliği bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. ASUS ZenFone Zoom S, 5000 mAh batarya gücü sayesinde sizi yarıyolda bırakmıyor. Ayrıca ASUS ZenFone Zoom S, çift SIM kart girişi sayesinde hem iş hattınızı, hem de kişisel hattınızı tek bir telefonda birleştirmenizi sağlıyor. Bu yazımızda ASUS ZenFone Zoom S Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uyguladıktan sonra kaldırılması mümkün olmayan uygulamaları rahatlıkla kaldırabilirsiniz.

İndirmeniz gereken dosya

KingoRoot.apk

Hazırlık

İlk olarak KingoRoot programını kurabilmek için Asus ZenFone Zoom S‘in, Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini etkinleştirmeniz gerek. Bunun için Ayarlara girin ve Güvenlik seçeneğinden Bilinmeyen kaynakların karşısındaki butonu sağa doğru kaydırın. Ardından size vermiş olduğumuz linkten KingoRoot.apk dosyasını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Asus ZenFone Zoom S Root Atma

Yükleme ve kurulum işlemlerini bitirdiğinizde KingoRoot programını açın.

KingoRoot telefonunuzu tarayacaktır. Ardından yukarıdaki gibi bir ekran geldiğinde, One Click Root butonuna basarak Root işlemini başlatabilirsiniz.

Bu arada Asus ZenFone Zoom S Root atma işleminin biraz zaman alabileceğini belirtelim. Program sizin için Root sonrası gerekli program yüklemelerini de yapıyor.

Rootlama işlemi başarıyla tamamlandığında, ekranınıza ROOT SUCCEEDED diye bir yazı gelecektir.

Asus ZenFone Zoom S’in Rootlu olup olmadığını test etmek istiyorsanız Google Play mağazasına giderek, Root Checker uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Konu ile ilgili aklınıza takılan soruları forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.