DOOGEE MIX2 200 Dolardan Satışa Sunulacak

Akıllı telefon dünyasının son akımı çerçevesiz ve ön kısmı işgal eden geniş ekranlar. Alt ve üst kısımlardaki boşluklar kalınca ekranlar normalden daha uzun oluyor ve 16:9 yerine 18:9 değerine çıkarak görülebilir alan artıyor ama telefon boyutları artmıyor. Bu yolda ilerleyen DOOGEE MIX takipçisi yeni DOOGEE MIX2 için hazırlıklar son aşamasına geldi. Aynı zamanda daha konforlu görüş deneyimi sunacak yeni cihaz, Samsung Galaxy S8, LG G6 ve iPhone X ile aynı kulvarda yarışmak istiyor. Bu örneklerin çok pahalı olduğu ortada yani DOOGEE’nin MIX2 ile daha ekonomik (http://www.doogee.cc/sale/week/) bir seçenek sunması beğeni kazanıyor, özelliklerle fiyatı doğru biçimde dengeliyor.

Daha önceki duyurusunda kullanıcıları DOOGEE MIX2 fiyatını tahmin etmeye çağıran firma ilgiden memnun ve tahminler içinde en düşük değer olan 200 dolara cihazı sunabileceğini düşünüyor. Şu aşamada DOOGEE MIX2’nin ne zaman satışa sunulacağı belli olmasa da bize gelen bilgilere göre 200 dolar ya da daha ucuza sunulabilecek. Elbette bu ilk aşamada önsipariş veren kullanıcılar için bir avantaj olarak geçerli olacak. Önsiparişlerin bu ay içinde başlaması ve acele eden ilk 100 kişinin 200 dolardan ucuza sipariş verebileceği söyleniyor.

DOOGEE MIX2 ile gelen popüler özelliklere bakarsak 5.99 inç çerçevesiz 18:9 ekran, ikisi önde ve ikisi arkada dört kamera, öndeki 130 derece lensle kalabalık gruplar için selfie desteği ve elbette son zamanların yeni modası olan face unlock ile yüz taramayla ekran kilidi açma. Parmak izi taramadan daha hızlı olduğu iddia edilen Face Unlock özelliği Android dünyasının yeni akımı olabilir. Bu yeniliklere rağmen 200 dolar olursa gerçekten ilgi görebilir. Çoğu kullanıcı bu özellikler için 250 dolar verebileceğini ifade ediyor. Sizce 200 dolara bu tür bir cihazın sunulabilmesi normal mi?