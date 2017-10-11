iOS 11 güncellemesi ile iPhone’a klavyeyi tek elle kullanabilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde klavyeyi tek elinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz, tabii böyle bir alışkanlığınız varsa. Ayrıca tek elle klavye özelliği iPhone SE gibi küçük ekranlara sahip telefonlarda olmayacak. Bu özellik sadece büyük ekranlara sahip üst model iPhone’lar ve iPod Touch, iPad’de yer alacak.

iPhone’da Klavyeyi Tek Elle Kullanma

Mesajınızı yazarken klavyeyi tek elle kullanmak için klavyede yer alan emoji işaretine uzunca tıklayın. Açılan ufak menü penceresinde, klavyeyi sağ elle ya da sol elle kullanma seçeneklerinden birini seçin. Eğer klavyeyi iki elinizle de kullanmak istiyorsanız yine klavyede yer alan emojiyi uzunca basın ve açılan ufak menüde sağ, sol seçeneklerinin ortasında bulunan klavyeyi seçin.

Klavyenizde bir emoji ya da dünya simgesi görmüyorsanız Emoji Klavye dahil tüm klavyeleri devre dışı bırakmışsınız demektir. Emoji Klavye’yi tekrar etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Klavye > Yeni Klavye Ekle > Emoji adımını takip edin.

Tek elinizle kullanacağınız klavyeyi varsayılan olarak ayarlamak için Ayarlar > Genel > Klavye > Tek Elle Klavye adımını takip edin. Sol el klavye için ”sol”, sağ el klavye için ”sağ” seçeneğini tıklayın.

Eğer tekrar, en baştaki gibi klavyeyi iki elinizle kullanmak istiyorsanız buraya dönün ve Kapalı seçeneğine dokunun.

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