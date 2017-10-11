Apple iPhone’un ekranını bilgisayara aktarmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonların uygulama mağazalarında çok sayıda uzak bağlantı uygulaması bulunmakta; bunlar arasında Splashtop gibi Windows araçlarının yanı sıra Linux için geliştirilen uygulamalar da var. Bu çözümlerin hepsi çapraz platform esnekliği sağlamıyor. Uzun yıllardır kullanımda olan TeamViewer donanım ve işletim sisteminden bağımsız, kullanıcıları birbirine bağlayan başarılı bir servis. Apple iPhone uyumlu TeamViewer QuickSupport uygulaması ile iPhone’un ekranını bilgisayara aktarmak mümkün. Tabii bunun için akıllı telefonunuzu iOS 11 versiyonuna güncellemeniz gerekmekte.

iPhone’un Ekranını Bilgisayara Aktarmak

iOS uyumlu TeamViewer uygulaması elbette yeni bir çözüm değil fakat ekran paylaşımı yeni bir özellik olarak kullanıma girmiş vaziyette. Kişisel hesaplar bu özelliği sınırsız şekilde kullanabiliyor; kurumsal çözümler içinse özelliği ücretsiz deneme fırsatı bulunmakta.

Öncelikle iPhone’a TeamViewer QuickSupport uygulamasını yükleyin. Kurulumun ardından cihazda Settings menüsüne gidin. Control Center > Customize Controls yolunu izleyin ve Screen Recording seçeneğini Include bölümüne sürükleyin.

Şimdi Control Center / Denetim Merkezi’ni açın, yeni bir butonun eklendiğini göreceksiniz. Ortasında daire bulunan çember simgeli buton sizin buraya yeni dahil ettiğiniz ekran kayıt seçeneği. Bu butona uzun dokunduğunuzda kayıt alabileceğiniz uygulamalar görüntülenecek, TeamViewer bunlardan birisi. Onun üzerine dokunun ve Start Broadcast seçeneğini kullanın. Mikrofonu kullanabilir ya da kapatabilirsiniz, sizin tercihinize kalmış. Şimdi TeamViewer’ın masaüstü yazılımını açın ve iPhone’daki uygulamanın size verdiği ID’yi girin.

iPhone’un ekranını kişisel bilgisayarınızda görebileceksiniz. Mac’e ihtiyaç duymadan demo yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Beta versiyondaki kullanıcılar ekranla etkileşime geçemediklerini, yalnızca ekranı görebildiklerini belirtiyor. Bu özellik şu an deneme aşamasında, umarız önümüzdeki dönemde tam anlamıyla kullanılabilir hale gelecektir.