Lenovo K6 ve K6 Power’da HDR+ modunu etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Lenovo K6 veya K6 Power akıllı telefonunuzla HDR+ fotoğraflar çekmek istemez miydiniz? Öyleyse bu rehberimizde ele alacağımız aşamaları takip edin. Bu küçük rehberde anlatacağımız işlemler aslında kolaylıkla uygulanabiliyor. Ancak Android’de root erişimine ihtiyaç var. Yani akıllı telefonunuz root’lu değilse ve HDR+ fotoğraflar çekme niyetiniz varsa öncelikle cihazda root erişimini sağlamanız gerekecek. Daha önce K6 Power modeli için root ve TWRP recovery kurulumuna burada değinmiştik. Tabii bağlantıdaki yöntem yalnızca K6 Power için geçerli, K6 bu kapsamda değil. Dilerseniz şimdi Lenovo K6 ve K6 Power’da HDR+ modunu etkinleştirmek üzere ne yapılması gerektiğine bakalım.

Lenovo K6 ve K6 Power’da HDR+ Modunu Etkinleştirmek

Bu yazıda paylaşacağımız kamera modu Lenovo K6 / K6 Power cihazınızda HDR+ çekim modunu etkinleştirecek. Daha iyi görünümlü fotoğraflar yakalayabileceksiniz. Özellik Google Camera uygulaması tarafından desteklenmekte.

Gerekenler

Root erişiminin sağlanmış olması

Custom ROM kurulumunun yapılmış olması

X-Plore File Manager uygulaması

Google Camera uygulaması

İndirmeler

HDR+ Modunu Etkinleştirmek

X-Plore File Manager uygulamasını Google Play mağazası aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Root dizinine erişimine izin verin, system/build.prop dosyasına gidin. Bu dosyayı metin editörüyle açın.

persist.camera.HAL3.enabled=0 satırını bulun ve persist.camera.HAL3.enabled=1 şeklinde değiştirin.

Yaptığınız değişikliği kaydedin, akıllı telefonu yeniden başlatın.

Bağlantıdaki APK dosyasını indirin ve kurulumu gerçekleştirin.

HDR+ modu Google Camera uygulamasında aktif hale gelecektir.