Piranha IQ Dreams, donanımsal özelliklerine göre fiyatı ile piyasaya damgasını vurmayı başarmıştı. Piranha IQ Dreams, 4.5G desteği ile hızlı bir internet deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Piranha IQ Dreams, 32 GB dahili depolamaya sahip ve bu alanı micro SD kart kullanarak 128 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Piranha IQ Dreams Stock ROM yükleme işlemini anlatacağız. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, Piranha IQ Dreams’ın orijinal Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Smart Phone Flash Tool

Stock ROM dosyası

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantılar üzerinden Stock ROM dosyasını ve Smart Phone Flash Tool programını indirin.

Smart Phone Flash Tool’un dosyalarını masaüstünüzde yeni bir klasöre aktarın.

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamadan önce Piranha IQ Dreams’ın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirin. Ayarlara girerek Telefon hakkında kısmından Yapım numarasını bulun ve üzerine üst üste basın. Daha sonra Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

Piranha IQ Dreams Stock ROM Yükleme

Yeni bir Klasöre aktardığınız Smart Phone Flash Tool dosyaları içerisindeki flash_tool yazan uygulama dosyası ile programı çalıştırabilirsiniz.

Şimdi ise programın sağ tarafında bulunan Scatter-loading butonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçin ve işlemlere devam edin.

Piranha IQ Dreams Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için sol üst tarafta bulunan Download

butonuna basabilirsiniz.

Stock ROM yükleme işlemi başarıyla tamamlandığında, ekranınıza Download Ok yazılı bir pencere gelecektir. Konu ile ilgili sorunlarınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.