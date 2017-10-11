Samsung Galaxy Note 8’de Canlı Mesajları Kullanma

Samsung Galaxy Note 8’de S Pen ile telefonunuzda keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. İletileri metin, resim ve arka plan kullanarak hareketli resime dönüştürebilirsiniz. Bu yazımızda da iletileri nasıl hareketli hale getirebileceğinizi, iletilerde yazı tipini ve boyutunu nasıl ayarlayacağınızı ve hareketli bir iletiye nasıl arka plan ekleyeceğinizi anlatacağız.

Samsung Galaxy S8’de Canlı Mesajları Kullanma

Samsung Galaxy S8’de iletileri hareketli hale çevirmek için S Pen’i Note 8’den çıkartın. Daha sonra Canlı Mesaj’ı açın ve göndermek istediğiniz iletiyi çizin. Ve bu kadar!

Canlı Mesaj’da Yazı Rengini Değiştirme

Arkadaşlarınız, aileniz veya sevgiliniz ile paylaşabileceğiniz canlı mesajların yazı rengini de değiştirebilirsiniz.

S Pen’i kaldırın ve Canlı Mesaj’ı açın. Sol köşede yer alan renk simgesine dokunun. Mesajınız için yeni bir renk seçebilirsiniz.

Canlı Mesaj’da Çizgi Kalınlığı Belirleme

Canlı Mesaj’da çizgi kalınlığını ayarlamak için S Pen’i kaldırın ve bir Canlı Mesaj açın. Sol köşede yer alan kalınlık simgesine dokunun. Çizgi kalınlığını, kaydırıcıyı kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Canlı Mesaj’da Metin Efektlerini Değiştirme

Canlı Mesaj’da metin efektlerini değiştirmek için ilk olarak S Pen’i açın. Burada yer alan Canlı Mesaj’ı tıklayın. Sol köşedeki efekt simgesine dokunun. Yeni bir metin efekti seçmek için dokunun.

Canlı Mesaj’a Arka Plan Ekleme

S kalemini kaldırarak Canlı Mesaj’ı seçin. Seçenekler arasında yer alan Arka Plan’a dokunun. Arka plan için galerinizden bir resim seçin ve dokunun.

Önceden Oluşturulan Canlı Mesajlar’ı Görüntüleme

Önceden oluşturduğunuz canlı mesajları da görüntüleyebilirsiniz. Önceki canlı mesajları görüntülemek için ilk olarak S Pen’i kaldırıp Canlı Mesaj’a dokunun. Ardından Koleksiyon > Bir Önceki Canlı Mesaj adımını takip edin.

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