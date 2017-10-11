Xiaomi Akıllı Telefonlar İçin iOS 11 Teması ile sizlerleyiz. Akıllı telefon dünyasının iki büyük cephesini Google’ın Android ve Apple’ın iOS işletim sistemleri oluşturuyor. Android tabii ki sayısız akıllı telefon üreticisi tarafından tercih ediliyor, iOS ise yalnızca Apple’ın akıllı telefon ve tabletlerinde yer almakta. iOS sade ve basitliği esas alan, işlevsel ve hayli şık bir arayüze sahip. Android cephesinde üreticiler stock Android yerine çok sayıda düzenleme ve özelleştirme içeren firmware’ler hazırlamayı tercih ediyor. Android’in özelleştirme konusunda kullanıcılarına iOS’e kıyasla daha fazla alan tanıdığı da bilinmekte.

Android’li cihazları çeşitli launcher ve temalarla bambaşka bir arayüze bürümek mümkün. iPhone’da bu olanaklar oldukça kısıtlı. Xiaomi akıllı telefonlarda yer alan MIUI arayüzü tıpkı Huawei’nin EMUI arayüzü gibi çeşitli temaların cihaza kolayca yüklenebilmesine olanak tanıyor. Apple’ın yeni iOS 11 işletim sistemi versiyonunun arayüzünü beğendiyseniz bu görünümü Xiaomi akıllı telefonunuzda elde edebilmeniz mümkün.

Xiaomi Akıllı Telefonlar İçin iOS 11 Teması

Bu tema MIUI forumlarındaki surya29 kullanıcı adlı geliştirici tarafından hazırlandı. Kurmak için aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

İndirmeler

Kurulum İşlemi

MTZ tema dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve Xiaomi akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazdaki resmi tema uygulamasını açın.

Import seçeneğini kullanarak temayı içeri alın.

Temayı seçin ve cihazda etkinleştirilmesini sağlayın.

Gördüğünüz gibi Xiaomi akıllı telefonlara iOS 11 görünümünü kazandırmak oldukça kolay.