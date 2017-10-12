Uygulama içi sürekli karşımıza çıkan ve uygulama geliştiricisine maddi kazanç sağlayan reklamlardan sıkıldınız mı? Evet, biz çok sıkıldık. Reklam içeren uygulamayı kullandığımız, uygulamada dolaştığımız sırada her zaman karşılaştığımız reklamlara, en iyi reklam engelle uygulamalarıyla güle güle diyoruz.

Sizler için bir araya getirdiğimiz en iyi reklam engelleme uygulamalarından bir tanesini Android cihazınıza kurarak uygulama içi reklamların karşınıza çıkmasına son verebilirsiniz.

Android: En İyi Reklam Engelleme Uygulamaları

1- AdGuard

AdGuard’ı Android cihazınıza buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Uygulamada kötü amaçlı yazılım ve tüm uygulamaları koruma özelliklerine sahip olabilmeniz için uygulamaya ücretli olarak abone olmanız gerekiyor.

Uygulamada Ayarlar’a girin ve Filtreleme Yöntemi‘ne tıklayarak Yüksek Kaliteli, Yüksek Hız‘ı seçin. Bildirim çubuğunda anahtar işareti görmek istermiyorsanız da filtreleme modunu da VPN tabanlı filtrelemeyi Proxy tabanlı olarak değiştirin.



2- BlokAda

BlokAda isimli reklam engelleyici programı Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayın. Reklam engelleyiciyi etkin hale getirmek veya kapatmak için uygulamanın ana ekranında bulunan Açma / Kapama düğmesini kullanın. Uygulamadan bildirim almak istemiyorsanız da uygulamanın ana ekranında yer alan Bildirimler butonunu kapatın.

3- AdClear

Sade ana ekrana ve kolay kullanıma sahip AdClear uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Reklam engelleyicisi AdClear, WiFi’de sağladığı verimi mobil veride sağlayamıyor. Uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise YouTube, Google ve diğer şifreli reklamlara karşı sizi koruması. Bunun için Ayarlar’a girin ve Önceden Koruma‘yı etkinleştirin.

4- GENIE Security

GENIE Security’i Google Play Store’dan indirmek için buraya tıklayın. Bu uygulama diğer reklam engelleyicilerden çok daha farklı. Sadece reklam engellemekle kalmayan GENIE Security, internetten gelen tehditlere karşı da kullanıcılarını koruyor.

5- Turbo

Turbo, Google Chrome’un mobil versiyonunda eklenti olarak çalışıyor. Turbo, internet sitelerinde sizin karşınıza çıkmaya çalışan tüm reklamları engeller. Turbo’yu Google Play Store’dan indirmek için buraya tıklayın.