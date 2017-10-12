Android‘li akıllı telefonlarda ve iPhone‘da Facebook profil fotoğraflarını rehberde kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonunuzun rehberinde kayıtlı olan kişilerin fotoğraflarının da olmasını ister misiniz? Tüm kişilerin fotoğraflarını elde etmek hem mümkün olmayabilir hem de çok zaman alacaktır. Facebook profil fotoğraflarını rehberde kullanmak işinizi şüphesiz kolaylaştıracaktır. Üstelik rehberinizdeki fotoğraflar güncel olacak, kişiler Facebook profil fotoğraflarını güncelleyince rehberinizdeki profil fotoğrafı da değişecek.

Android ve iPhone: Facebook Profil Fotoğraflarını Rehberde Kullanmak

Android ve iOS platformları için geliştirilen ücretsiz Sync.ME – Caller ID & Block uygulamasının ana işlevi spam çağrıları / mesajları tespit edip engellemek ve rehberinizde kayıtlı olmayan numaraların kime ait olduğunu tespit edebilmek olsa da uygulama Facebook’taki profil fotoğraflarını rehbere aktarabiliyor. Sync.ME uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazalarında arama yaparak cihazınıza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Aracın rehberinize erişmesine müsaade edin. Sonraki ekranda telefon numaranızı girin ve ülkenizi seçip Continue butonunu kullanın.

Kısa bir süre bekleyin, uygulama numaranızı kaydedecektir. Sosyal ağlarla bağlantı kurmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Biz Facebook fotoğraflarını rehbere aktarmak istediğimiz için Facebook’u seçiyoruz.

Facebook hesabınızla oturum açın. Uygulamanın Facebook hesabınıza erişmesine izin verin. Next butonunu kullandığınızda profil fotoğrafları eşitlenmeye başlayacaktır.

Şimdi arkanıza yaslanın ve uygulamanın cihazınızda kayıtlı olan kişilerle Facebook’taki arkadaşlarınızı eşleştirmesini bekleyin. Uygulama bu işlemi tamamladığında bir uyarı gelecek ve eşleştirmeleri kontrol etmeniz istenecek.

Kontrolün ardından Next‘e dokunun. Sabırlı olun.

Fotoğraflar rehberinize kaydedilecektir. Bir süre sonra rehberdeki fotoğrafları güncellemek isterseniz uygulama arayüzündeki Sync butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.