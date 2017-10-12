Android‘li akıllı telefonlarda ve iPhone‘da Instagram hikayelerini Facebook’ta paylaşmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Faaliyetlerini Facebook bünyesinde sürdüren Instagram, 2016 yılında Snapchat’ten klonlayarak bünyesine kattığı Stories / Hikayeler özelliğiyle kullanıcıların kendisine olan ilgisinin artmasını sağladı. Stories özelliği bu yıl içerisinde Facebook’a da geldi. Instagram’a yakın zamanda eklenen yeni bir özellik ise Story / hikaye paylaşırken içeriği Facebook’ta da paylaşma olanağı sunuyor. Dilerseniz Android ve iOS‘li akıllı telefonlarda Instagram hikayelerini Facebook’ta paylaşmak için ne yapılması gerektiğine bakalım.

Android ve iPhone: Instagram Hikayelerini Facebook’ta Paylaşmak

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasını ziyaret edin ve Instagram’ı son sürüme güncelleyin.

Instagram uygulamasını açın ve arayüzde sol üst kısımda bulunan kamera simgesine dokunarak veya ana ekranda sağa kaydırma hareketi yaparak kamera arayüzünü görüntüleyin. Eğer oluşturacağınız hikaye son 24 saatteki ilk hikaye olacaksa haber akışının üst kısmındaki hikaye avatarına da dokunabilirsiniz.

Kamera ekranında bir fotoğraf çekin veya video kaydedin. Burada elbette hikayenize koymak istediğiniz içeriği elde etmelisiniz.

Dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra sağ alt kısımda bulunan Next butonuna dokunun.

Sonraki ekranda yeni Share seçeneğini görebilmeniz gerek. Your Story‘nin yanında yer alan kutucuğu işaretleyin. Share bölümü altında Your Facebook Story seçeneği etkin hale gelecektir. Bu seçeneğe dokunun.

Son olarak alt kısımda bulunan Send butonunu kullanın. Instagram hesabınızda paylaşılacak olan bu story / hikaye aynı zamanda Facebook hesabınızda da paylaşılacaktır.