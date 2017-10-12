Android‘li akıllı telefon ve iPhone‘larda donanımsal tuş kullanmadan ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonunuzun güç veya ses butonları bozuldu ve artık işlev görmez bir hale mi geldi? Bu durumda cihazda gerçekleştirmek istediğiniz bazı işlemlerde zorluk yaşayacağınız kesin gibi. Donanımsal butonlarla en sık gerçekleştirilen işlemlerden birisi ekran görüntüsü almak. Güncel akıllı telefonlarda donanımsal butonların kombinasyonu ile pratik şekilde ekran görüntüsü alınabiliyor. Peki donanımsal tuş kullanmadan ekran görüntüsü almak için ne yapmak gerek?

Android ve iPhone: Tuş Kullanmadan Ekran Görüntüsü Almak

Android’li akıllı telefonunuz varsa Google Play’de aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Assistive Touch for Android uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Floating Menu bölümündeki Layout‘a dokunun.

Karşınıza gelen ekranda + simgesine dokunun ve sonrasında Screenshot‘ı seçin.

Uygulamayı kapatın. Görüntüsünü yakalamak istediğiniz ekran / sayfa / menüyü açın. Assistive Touch simgesine dokunun ve Screenshot seçeneğini kullanın.

Apple iPhone’da Assistive Touch özelliği işletim sisteminde varsayılan olarak bulunduğu için donanımsal buton kullanmadan ekran görüntüsü almak için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız yok.

iPhone’da Settings menüsüne erişin. General‘a gidin. Accessibility ile devam edin ve Assistive Touch‘a dokunun. Buradaki anahtarı etkinleştirin.

iPhone’unuzda Assistive Touch özelliği etkin hale gelecektir. Görüntüsünü yakalamak istediğiniz ekran / sayfa / menüyü açın. Assistive Touch simgesine dokunun. Açılan arayüzden Device‘a girin ve More‘a dokunun. Screenshot butonuna dokunduğunuzda ekran görüntüsü kaydedilecektir.