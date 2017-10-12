Android‘li akıllı telefonlarda ve iPhone‘da uygulamaların kullanım sürelerini görmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Çeşitli sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları günlerimizin kayda değer kısımlarını ziyan etmemize neden oluyor ve üretkenliğimizi baltalıyor. Bu durumun farkındaysanız, durumdan rahatsızsanız ve bu konuda adım atmak istiyorsanız öncelikle hangi uygulamada ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Android ve iOS‘te uygulamaların kullanım sürelerini görmek zor değil. Android’de üçüncü parti bir uygulamadan yardım alabilirsiniz. iPhone’da ise herhangi bir uygulamaya ihtiyaç yok.

Android ve iPhone: Uygulamaların Kullanım Sürelerini Görmek

Android’li akıllı telefon sahipleri Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla QualityTime – My Digital Diet uygulamasını akıllı telefonuna yüklemeli.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Facebook hesabınızla oturum açabilir ya da elle yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Alt kısımdaki Register Later butonunu da kullanabilirsiniz ama hesap oluşturup oturum açmadığınızda veriler kaydedilmeyecektir.

Uygulama sizden doğum yılınızı girmenizi de istiyor ama bu aşama opsiyonel.

Let’s Start butonuna dokunarak maceraya atılıyoruz.

Uygulamanın kullanım süresi takibini daha doğru şekilde gerçekleştirebilmesi adına ekran görüntüsündeki uyarıyla karşılaştığınızda Permit seçeneğine dokunun ve sonraki ekranda QualityTime‘ın yanında yer alan anahtarı etkinleştirin.

QualityTime arayüzünü görüntülediğinizde gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde hangi uygulamaları ne kadar süreyle kullanmış olduğunuzu öğrenebiliyorsunuz.

Her bir uygulama için toplamda ne kadar zaman harcadığınızı görebilmeniz de mümkün.

Apple iPhone’da uygulamaların kullanım sürelerini görmek için öncelikle Settings menüsüne gidin ve Battery seçeneğine dokunun.

Kısa bir süre beklediğinizde Battery usage bölümünden her bir uygulamanın ekranda ve arka planda ne kadar süreyle çalıştığı bilgisi listelenecektir.