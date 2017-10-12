Android‘li telefonlarda ve iPhone‘da videodan boomerang yapmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Boomerang’ların eğlenceli içerikler olduğu şüphesiz herkes tarafından kabul edilecektir. Boomerang’ları kaydetmek kolay fakat videodan boomerang yapmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu küçük rehberimizde galerinizde yer alan video dosyalarından boomerang oluşturmak için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız.

Android ve iPhone: Videodan Boomerang Yapmak

Android ve iOS platformlarında videodan Boomerang yapmak için kullanılabilecek çeşitli uygulamalar mevcut. Öncelikle işlemi iPhone’da nasıl gerçekleştirebileceğinize göz atalım.

App Store uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla GIF Maker – Video in to Gifs uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamanın akıllı telefonun kamera ve mikrofonuna erişmesine izin verin. Kamera arayüzündeyken sol alt kısımda bulunan, yükleme simgesine sahip olan butona dokunun.

Uygulamanın cihazdaki fotoğraf ve videolara erişmesine izin verin. Galeriden boomerang’a dönüştürmek istediğiniz videoyu seçin. Sağ üst kısımdaki tick simgesine dokunun.

Seçtiğiniz video karşınıza gelecektir. Kaydırma çubuğunu kullanarak videonun dilediğiniz bölümünü seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Loop from here butonuna dokunun.

Video boomerang’a dönüştürülecektir. İşlem tamamlandığında Save butonu ile kaydedebilir; boomerang’ı Facebook veya Instagram’da paylaşabilirsiniz. Boomerang galeriye kaydedilecektir.

İşlem için Android’li akıllı telefonlarda Looper – Looped Video Sharing uygulaması kullanılabiliyor.

Kurulumun ardından uygulamayı açın. Arayüzdeki Convert Existing Video butonuna dokunun.

Galeriden dilediğiniz videoyu seçin. Video uygulama arayüzünde belirecektir. Dilediğiniz kısmı kolayca seçebiliyorsunuz. Audio sekmesinden sesi kaldırabilmeniz mümkün.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra Convert‘a dokunun.

Sonraki ekranda filtre dahi uygulayabiliyorsunuz. Son olarak Done butonunu kullandığınızda boomerang galeriye kaydedilecektir.