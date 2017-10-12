iOS 11 ile kullanıma giren yeni nesil Kontrol Merkezi değişik yapısıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor ama gelişmelerden biri yüzünden negatif bir etki hissediliyor. Artık Kontrol Merkezi içinden Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantıları kapatmak mümkün değil. Sadece oturum sonlandırılıyor.

iOS 11: Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantılarını Gerçekten Kapatmak

Bu butonlara basınca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları sonlanıyor ama cihazda yer alan kablosuz ağ donanımları kapanmıyor ve güç tüketmeye devam ediyor. Bununla birlikte kapanmamasının nedeni AirDrop, Continuity, Handoff, Instant Hotspot, AirPlay gibi özel sistemlerin çalışabilmesine olanak vermek. iOS yüklü cihazların Apple Watch ya da Pencil ile bağlantısı da kesilmemiş oluyor.

Amacınız ve önceliğiniz batarya kullanımını kesmekse ve güvenlik risklerine karşı korumayı arttırmaksa Wi-Fi ve Bluetooth’u gücünü keserek kapatmanız daha mantıklı. Bu durumda iOS 11 ile Wi-Fi ve Bluetooth’u gerçek anlamda kapatmanın ana yolu Ayarlar uygulaması içinden Wi-Fi ve Bluetooth alt başlıklarına girip birer birer ilgili butonlara basmak. Aktifleştirmek için tekrar aynı işlemi yapmanız gerekecek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.