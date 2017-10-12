iPhone 8‘inizi ya da iPhone 8 Plus‘unuzu basit bir şekilde kurabilirsiniz, sorun yok. Ama sizin gözünüzü korkutacak bir şey var: Diğer iPhone‘unuzdaki tüm bilgileri yeni telefonunuz olan iPhone 8’e aktarmak. Peki ya bunun için MacBook ya da üçüncü parti programlara mı ihtiyaç duyacaksınız? Tabii ki de hayır. Yazımızı okumaya devam edin. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı kurarken eski iPhone’unuzdaki hesap bilgilerini basitçe aktarabilirsiniz.

iOS: iOS 11’de Otomatik Kurulum Özelliğini Kullanma

iOS 11’de otomatik kurulum özelliğini kullanarak eski cihazınızda ki tüm hesap bilgilerini yeni cihazınız olan iPhone 8 veya iPhone 8 Plus’a aktarabilirsiniz. Kuruluma başlamadan önce eski ve yeni cihazınızın iOS 11‘e sahip olması gerekiyor.

Yeni iPhone’unuzu açın. Cihaz kurulumu için gereken adımları izleyin. Dil seçimini yapın ve daha sonra karşılaşacağınız Yeni iPhone’u Kur penceresini Devam Et‘e basarak geçin. Şimdi de iCloud hesabınızın bağlı olduğu eski iPhone’unuzu yeni iPhone’unuzun yanına yerleştirin. Eski cihazınızda da Otomatik Kurulum‘u kullanabileceğinizi gösteren bir pencere açılır. Kuruluma başlamak için Devam‘ı tıklayın. Okutulması gereken bir resimle karşılaşırsınız.

Eski iPhone’unuzda, Kamerayı Yeni iPhone’unuza Tutun penceresinin altında yer alan açık kamerayı, yeni iPhone’unuzun ekranında karşılaştığınız resme doğru tutun ve okutun.

Resim okutma ve doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra eski iPhone’unuzun ekranına gelecek olan şifreyi yeni iPhone’unuza girin. Şimdi ise veriler otomatik olarak iPhone 8’inize aktarılmaya başlayacak.

Otomatik kurulum işlemi tamamlandıktan sonra yeni iPhone’unuzdaki talimatları izleyin. Parmak izi okuyucu aşamasını da başarılı bir şekilde geçin. Kurulum tamamlandı!

Uygulamalar ve verilerinizin de yeni iPhone’unuza aktarılmasını istiyorsanız iCloud yedeklemesini, geri yükleyebilir ya da yeni olarak ayarlayabilirsiniz.

iOS: iOS 11’de Otomatik Kurulum Özelliğini Kullanma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz üzerinden sorabilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.