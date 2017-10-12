64 GB depolama alanının asla doldurulmaz olacağını düşünebilirsiniz ama iPhone sahipleri yeni nesil cihazlarda 4K kalitesinde video çekerek çok daha hızlı biçimde boş alanı doldurabiliyor. Artık fotoğraflar bile daha fazla yer kaplıyor. Sonuç olarak cihaz aniden yavaşlayıp uyarı verebilir.

iOS: Ufak Hileyle iPhone’da Boş Alan Açmak

Kısacası arada bir iPhone’da boş alan açmak için temizlik yapmanız şart. iOS 11 güncellemesiyle bazı yenilikler geldi. Bunlardan bazıları asla vurgulanmadı ve arka planda sistem içine gömülü olarak işliyor. Bu yeni özellik sayesinde cihazda yer açabilir ve acil olan programları sorun yaşamadan indirebilirsiniz.

Uygulama deneme hastası olanlar merakını yenmek için her gün yeni bir seçenek indiriyor olabilir. Ardından beğenmeseniz bile silmeyi unutabilirsiniz. iOS 11 ile gelen uygulama kaldırma özelliği, uygulama silmekten biraz daha farklı bir işlem. Ayarlar içinden genel kısmına girin ve iPhone depolama alanına bakın. Listede dolaşıp artık gerekli olmayan uygulama ya da uygulamaları bulun ve seçtikten sonra uygulama kaldırma seçeneğine tıklayın. Alttaki uygulama silmeye basmayın.

Silmeye kıyasla bu şekilde kaldırırsanız ve devre dışı bırakırsanız cihazınızda boş yer açılacak ama buna ait belgeler ile ayarlar kaybolmayacak. Bu uygulama lazım olursa yeniden kurunca aynen bıraktığınız yerden devam edecek ve sıkıntı yaşanmayacak. Elbette uygulamanın App Store mağazadan silinmemiş olması gerekiyor!

iPhone aynı zamanda kullanmadığınız uygulamaları otomatik olarak bu şekilde kaldırabiliyor. Aktifleştirmek isterseniz Ayarlar uygulaması içinde Genel kısmında iPhone depolamasına girip üstteki gibi mavi sembollü satıra tıklayıp aktifleştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.