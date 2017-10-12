LG Q6’da ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Temmuz 2017’de resmi duyurusu gerçekleştirilen ve Ağustos ayından itibaren teknoloji mağazalarına giriş yapan LG Q6 akıllı telefon bir süredir ülkemizde de satın alınabilir duruma geldi. 142.5 x 69.3 x 8.1 mm boyutlarında ve 149 gram ağırlığındaki cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran tıpkı G6 modeli gibi 18:9 en boy oranında. Gorilla Glass 3 teknolojisiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.

Cihaza güç veren Qualcomm Snapdragon 435 yongaseti dört çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci, Adreno 505 grafik işlemcisi gibi detaylar içeriyor. Akıllı telefonda 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için 256 GB’a kadar kapasitedeki kartları destekleyen microSD yuvası gibi detaylar var. 13 MP çözünürlüklü f/2.2 ana kamera otofokus, LED flaş, 1/3″ sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu gibi özelliklerle geliyor. Ön kısımdaki selfie kamerası 5 MP çözünürlükte ve f/2.2 odak, 1/5″ sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu gibi özellikler içeriyor. LG Q6’da 3000 mAh kapasiteli pil bulunmakta. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu ve LG UI 5.0 arayüzü ile çıkıyor. Ürünün teknik özelliklerine kısaca değindik, dilerseniz şimdi de LG Q6’da ekran görüntüsü almak için ne yapılması gerektiğine bakalım.

LG Q6’da Ekran Görüntüsü Almak

Öncelikle görüntüsünü yakalamak istediğiniz ekranı / menüyü / sayfayı açın.

Güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve ekran görüntüsü yakalama efektini görene dek 1-2 saniye basılı tutun.

ve butonlarına aynı anda basın ve ekran görüntüsü yakalama efektini görene dek 1-2 saniye basılı tutun. Ekran görüntüsü galeriye kaydedilecektir.