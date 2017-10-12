LG Q6’da kurulu uygulamaları gizlemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, Q6 modeli akıllı telefonunu Temmuz ayında resmi olarak duyurmuş ve cihaz Ağustos ayından itibaren teknoloji mağazalarına giriş yapmıştı. Ürün bir süredir ülkemizde de satın alınabilir durumda. Q6’nın tasarımı firmanın güncel amiral gemisi akıllı telefonu olan G6’ya benziyor; neredeyse çerçevesiz olan FullVision ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

18:9 en boy oranındaki FullVision ekranının da katkısıyla LG Q6 kompakt bir cihaz ve tatmin edici bir kullanım deneyimi sağlayabiliyor. Android işletim sistemli cihazlarımıza oyun ve uygulamaya yüklemeyi seviyoruz. Çeşitli nedenlerle cihazınıza yüklediğiniz bazı uygulama ve oyunları gizlemek isteyebilirsiniz. LG Q6’da kurulu uygulamaları gizlemek oldukça kolay.

LG Q6’da Kurulu Uygulamaları Gizlemek

LG Q6 akıllı telefonda yüklü olan uygulama ve oyunları gizlemek için öncelikle ana ekranda uygulama tepsisi butonuna dokunun ve cihazda kurulu uygulamaların listelendiği arayüze erişin. Uygulama tepsisinde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüde çeşitli seçenekler bulunmakta. Hide/Show apps seçeneğine dokunun. Her bir uygulamanın sol üst kısmında işaretlenebilir kutucuklar belirecek.

Gizlemek istediğiniz uygulama ve oyunları işaretleyin. Biz sadece N.O.V.A 3’ü seçtik. Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçtikten sonra sağ üst kısımdaki tick simgesine dokunun. Uygulama gizlenecektir.

Bir süre sonra gizlediğiniz bir ya da birkaç uygulamayı tekrar görünür kılmak isteyebilirsiniz. Yine uygulama tepsisini görüntüleyin ve sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye dokunun. Hide/Show apps‘i seçin.

Yine uygulama simgelerinin sol üst kısmına seçilebilir kutucuklar çıkacaktır. Gizlediğiniz uygulamalar ise uygulama tepsisinin sonunda beliriyor.

Gizlediğiniz uygulamalardaki işaretlemeyi kaldırıp sağ üst kısımda bulunan tick simgesine dokunduğunuzda uygulamalar tekrar görünür hale gelecektir.