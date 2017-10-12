Microsoft’un İptal Ettiği Çerçevesiz Ekranlı Lumia

Joe Belfiore tarafından yapılan duyuru ile Windows Mobile’ın bundan sonra güncellenmeyeceği kesinleşmiş oldu ve az sayıdaki fanatiğin moralleri bozuldu. Ne zamandan beri pazar payı kazanamayan bu işletim sisteminin kurtarıcısı Nokia’dan alınan Lumia ürün gamı da olamadı. Bu nedenden ötürü yeni nesil cihazlarda seçenekler azalacak. Artık yeni Lumia görmemiz son derece zor. Apple’ın iPhone X ile ilk kez çerçevesiz ekrana geçtiği şu günlerde diğer üreticilerin de kozları hazır ve 100 dolar altına bile Doogee gibi firmaların çerçevesiz ekranlı cihazları var. Microsoft ise aslında 2014 yılında ilk çerçevesiz ekranlı Lumia modelini hazırlamış ama iptal etmişti.

Yeni sızan bilgilere göre Lumia 435 olması beklenen cihaz bu şekildeydi ve 200 dolardan sunulması planlanıyordu. Modern cihazlar aksine 2014 yılına uygun biçimde 5 inç 720p ekran, alt kısımda selfie kamerası, 5 MP ana kamera, 4 GB dahili depolama ve Snapdragon 200 işlemci ile 1 GB RAM bellek sunacaktı. Neden iptal edildiği tam olarak belirli değil. Gerçekleşseydi yüzde 79 ekran oranıyla ilklerden biri olacaktı.