Son dönemlerin popüler uygulaması Sarahah‘ta Mesaj Atan Kişiyi Öğrenme konusunu ele alıyoruz. Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme ve alma imkanı sunuyor. Uygulamanın hayli sade bir tasarımı var ve kullanımı da oldukça kolay. Benzer diğer ağlardan farklı bir mesaj yanıtlama sistemi var. Mesaj yanıtlama doğrudan değil başka sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana dek 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada hedef dürüst konuşmanın teşviki, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının açıkça ve anonim iletilerle aktarılabilmesi. Tabii mesajlar / iletiler anonim olarak gönderildiği için kırıcı yorumlar da yapılabiliyor, bunu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce kabullenmek gerek. Sarahah‘ta mesajların anonim şekilde yazıldığını belirtmiştik ama siz Mesaj Atan Kişiyi Öğrenme konusunda bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz.

Sarahah: Mesaj Atan Kişiyi Öğrenme

Sarahah‘ta mesaj yazan kişiyi görmek isteyen çok sayıda kullanıcı var ve bizler de bu konu ile ilgili sürekli olarak sorular alıyoruz. Belirtmemiz gerek ki Sarahah anonimite esas alınarak hayata geçirilmiş bir servis ve bu nedenle size mesaj yazan kişinin kim olduğunu öğrenebilmeniz mümkün değil. Bu konuda sonuç almayı vaat eden yöntemlere kanmayın ve itibar etmeyin. Anonim mesajlar sizi rahatsız ediyor olabilir; böyle bir durum söz konusuysa en doğru şey bu ağı terk etmek olacaktır.

Daha önce Sarahah kurulumu ve hesap oluşturma işlemini burada, uygulamada hesap profil fotoğrafı ekleme işlemini bu yazıda, gelen mesajlara yanıt verme konusunu burada ve uygulamanın gizlilik-güvenlik ayarlarını yapılandırma işlemini bu rehberde aktarmıştık.