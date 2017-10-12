Sony Xperia L1, sade ve şık bir tasarıma sahip. Sony Xperia L1’in 2620 mAh kapasiteli bataryası sayesinde bir gününüzü rahat geçirebilirsiniz. Öte yandan Sony Xperia L1, 13.0 MP’lik arka kamerası sayesinde canlı ve net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Sony Xperia L1’in NFC özelliği ile herhangi bir nakit, kart vs ihtiyaç duymadan ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia L1 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri izleyerek, Sony Xperia L1’e nasıl orijinal Android sürümüne geri dönüş yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

İndirmeler

Sony Mobile Flasher

Stock ROM dosyası

Hazırlık

İlk olarak Ayarlara girerek Telefon hakkında kısmından Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Şimdi ise tekrar Ayarlara dönerek Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Sony Mobile Flasher programını indirerek yükleme işlemlerini tamamlayın.

Not: Anlatacağımız işlemleri uygulamaya geçtiğiniz takdirde sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia L1 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Sony Mobile Flasher programını açın.

Programı açtığınızda sol üst kısımda gördüğünüz siyah botuna basın.

Bootmode chooser penceresi geldiğinde ise Flashmode seçeneğini işaretleyerek Ok butonuna basarak devam edin.

Şimdi ise sağ tarafta bulunan … botonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçerek Flash botununa basınız.

Telefonunuzu Güç tuşuna basarak kapatın ve USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Devamında ise Sony Xperia L1 Stock ROM yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Stock ROM yükleme işlemi başarıyla sonlandığında Flashing finished yazısı ekranınıza gelecektir. Bunun sonrasında USB kablonuzu bilgisayardan çekerek, telefonunuzu güç tuşuna basılı tutarak açın. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.