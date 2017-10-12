Sony Xperia XZ1’de Remote Play İle PlayStation 4 Oyunlarını Oynamak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Ağustos 2017’de resmi duyurusu gerçekleştirilen yeni Xperia XZ1 akıllı telefon kısa süre önce ülkemizde de teknoloji mağazalarına giriş yaptı. 148 x 73.4 x 7.4 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığındaki cihazın 5.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 835 yongasından güç alan akıllı telefonda 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 19 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 13 MP f/2.0 selfie kamerası ve 2700 mAh kapasiteli pil bulunmakta. Akıllı telefon kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Xperia XZ1’in teknik özelliklerine kısaca değindik, dilerseniz şimdi akıllı telefonda PS4 oyunlarını oynamak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Sony Xperia XZ1’de Remote Play İle PlayStation 4 Oyunlarını Oynamak

Xperia XZ1 akıllı telefona Remote Play uygulaması aracılığıyla PS4 oyunları stream edilebiliyor. Veri akışı WiFi ağı üzerinden gerçekleştiriliyor ve PS4 oyun konsolunuzdaki oyun deneyimini Xperia XZ1’e taşıyabiliyorsunuz.

Öncelikle akıllı telefon ve PS4 oyun konsolunuzu aynı kablosuz ağa bağlayın. Cihazda yüklü değilse Remote Play uygulamasını Google Play uygulama mağazasından akıllı telefona yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve DualShock 4’ü akıllı telefonunuzla eşleştirin. Alternatif olarak ekran üzeri kontrolleri de kullanabiliyorsunuz ancak DualShock 4’ün çok daha tatmin edici bir deneyim sunacağını belirtelim. DualShock eşleştirmesini Xperia XZ1’de Settings – Device Connection menüsünden de yapabilirsiniz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra PS4’deki oyunlarınızı Xperia XZ1’e akış şeklinde sunabileceksiniz. Sorunsuz bir deneyim için yüksek hızlı bir kablosuz ağ donanımına ihtiyacınız olacağını not düşelim.