Windows’ta Android kullanarak Android ana ekranında rahatça dolaşabilirsiniz. Daha önce yazdığımız yazılarda Bluestacks ile bu işlemin mümkün olduğundan bahsetmiştik. Ancak Bluestacks sadece uygulamaları çalıştırıyordu. Sizlere bu yazımızda bahsedeceğimiz program ile Windows’ta Android ekranında keyifle gezinebilecek, tüm uygulamaları kullanabileceksiniz.

Windows’ta Android Kullanma

Windows’ta Android kullanmak için bize AMIDuOS yardımcı olacak. Ticari bir yazılım olan AMIDuOS’u ilk olarak bilgisayara indirin. Programı bilgisayara indirmek için buraya tıklayın. Uygulamayı bir ay süreyle deneme sürümünde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Tabii daha sonra kullanmak istediğinizde AMIDuOS 14 Euro’dur. Ayrıca programı indirirken 32-bit ve 64-bit seçeneklerine dikkat edin, bilgisayarınıza uygun olanı indirin.

Yükleme işlemine başlamak için DuOSInstaller.exe’yi çift tıklayın ve işlemi başlatın. İşlem tamamlandığında Bitti‘ye tıklayın.

Google Play Store’u Bilgisayarınıza İndirin

Windows’ta, Android cihazınızda yer alan Google Play Store’u çalıştırmak için Google Apps’i yükleyin. Telefonunuz hangi sürümdeyse ona uygun olan Google Apps’i bilgisayara indirmek için buraya tıklayın.

DuOS programını başlatın. Google Apps‘i bilgisayara indirdiğiniz dosyayı bulun ve sağ tıklayarak DuOS’a Uygula‘yı seçin. Windows bildirimlerinden gelen DuOS’un Güncellenmesi’ne tıklayın ve işlemin bitmesini bekleyin.

Sanal Makineyi Yapılandırma

Bilgisayarınızda Başlat‘a girin. Arama yerine DuOS yazın. Çıkan arama sonuçlarında yer alan DuOS Yapılandırma Aracı‘na tıklayın. Bu program ile Android ekranınızın bilgisayarda gözükeceği pencereyi yapılandırabilirsiniz.

DuOS’u Kullanmaya Başlayın

DuOS’u kullanmaya başlamak için Google Apps’i yüklediyseniz tıpkı bir Android tablet kurulumu gibi, ilk olarak WiFi’ye bağlanın ve Google hesabınızla giriş yapın. Bu ufak kurulum için de ekranda yer alan talimatları izleyin. Windows’a geri dönmek için klavyede yer alan Alt + Sekme tuşlarını kullanabilirsiniz.

Windows’ta Android Kullanma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuzdan iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.