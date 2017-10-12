Xiaomi Mi Note 3’un Özelliği Ekranı Geniş Mi 6 Olması

Xiaomi Mi serisinin son bombası olan Mi 6 son derece ilgi gördü ve önceki nesil Mi 5’e kıyasla ilerlemeler getirdi ama siz de bizler gibi 5.15 inç ekranın artık biraz ufak kaldığını düşüyorsanız Xiaomi’nin yeni önerisi Xiaomi Mi Note 3 olarak karşımıza çıkıyor. Mi 6 Plus olarak da adlandırabileceğimiz yeni cihaz elbette başarılı Mi Note phablet serisinin son üyesi ve Mi 6 ile büyük benzerlikler gösteriyor. 5.5 inç genişlikli Full HD ekran ideal bir seviyeyi temsil ediyor ve ne çok büyük, ne de ufak kalıyor. Yanlarda ince çerçevelere sahip olan ekranda klasik 16:9 oranlama geçerli. 2.5D kenarları yuvarlak cam kaplama hoş bir hava katıyor.

Bu ekran genişliği farkından ötürü Mi Note 3 boyutları 152.6 x 74 x 7.6 mm değerine ulaşıyor. 163 gram ağırlıklı telefonun yan kısımları da yuvarlatılmış. Metalden üretilmiş ses ve güç butonları kaliteli ve gevşek değil. Yandan çıkarılan SIM kart yuvasına çift Nano kart takılabiliyor. Su geçirmezlik olmadığı için dikkatli kullanmakta fayda var. IPS tip LCD üzerinde Gorilla Glass 4 cam kaplama yer almakta. Android 7.1.1 esaslı MIUI işletim sistemi yüklü gelen cihazla klasik Google Play market servisleri kullanılabiliyor. Snapdragon 660 sekiz çekirdekli işlemci en fazla 2.2 GHz destekli. Standart bellek 6 GB RAM ve 64 GB kapasiteli modelde siyah, 128 GB olan modelde mavi renk kasa geçerli.

Adreno 512 GPU içeren cihazın performans anlamında bir eksiği yok ama elbette Mi 6 ile gelen Snapdragon 835 kadar performanslı değil. Ön kısımdaki diğer özellikler alıcılar ve 16 MP selfie kamerası ki Mi 6’daki 8 MP ön kameradan daha iddialı. Arka kısımdaysa son zamanların modası olan dual kamera var. Dual LED flaşlı bu etkileyici cihazda 12 MP alıcılı ve üstelik optik titreşim engellemeli dual kamera yer aldığından kolayca 2x optik zoom yapılabiliyor. Video çekerken 4K kalitesi seçilebiliyor. 720p modunda 120 fps ağır çekim yapılabiliyor.

Maalesef bu modelde de 3.5 mm kulaklık fişi yok ama kutudan Type-C – 3.5 adaptörü çıkıyor. Bu arada müzik dinlerken hem alt hoparlör, hem de üstteki ahize aynı anda ses veriyor. 802.11ac dual band Wi-Fi, son nesil Bluetooth 5.0 ve GPS/GLONASS içeren telefonda Type-C üzerinden QC 3.0 ile hızlı şarj yapılabiliyor. Parmak izi okuyucusu ön kısımda ve hızlı sonuç veriyor. 3500 mAh kapasiteli batarya beklentileri karşılayabiliyor. İlk alanlardan biri olmak için fırsatı kaçırmayın:

64 GB Xiaomi Mi Note 3

https://www.yoshop.com/item/xiaomi-mi-note-3-4g-phablet-p_972345.html

128 GB Xiaomi Mi Note 3

https://www.yoshop.com/item/xiaomi-mi-note-3-4g-phablet-p_986667.html