Android işletim sistemi yüklü cihazınızı güvenli hale getirmek için ekran kilidi kullanmanız son derece doğal. Parmak izi okuyucusu yokda, PIN ya da parolayı unutursanız başınız ağrıyabilir. Bunu aşmanın yolu var ama Android’in güvensiz olduğu sanılmasın. Gerekli olan Google hesabı erişimi.

Android: Güvenli Ekran Kilidini Aşmak

Android KitKat ya da daha eski sürüme sahip bir cihaz kullanıyorsanız ekran kilidini aşmak son derece kolay. Beş kez hatalı denemeden sonra altta unuttunuz mu sorusu gelecek. Buna tıklayın ve Google hesap bilgilerinizi girin. Kullanıcı adı ve parola girince yeni bir ekran kodu çizmenize olanak verilecek. Gelen güvenlik e-postasını açıp adımları izlemeniz gerekebilir.

Eğer cihazınızda Android Lollipop ve üstü yüklüyse bu durumda Android Cihaz Yöneticisi servisi üzerinden destek alabilirsiniz. Cihazla yüklü olan bu uygulama sayesinde uzaktan kontrol edebilirsiniz:

Yapmanız gereken bir diğer Android cihazla ya da online siteden destek alarak aynı Google hesabıyla oturum açmak. https://www.google.com/android/find adresine girince ve oturum açınca Android cihazlarınız listelencek.

Ortadaki kilitleme butonuna basın ve bir sonraki adımda yeni bir parola girin. Önceki PIN, parola ya da çizim devre dışı kalacak ve bu yeni parola eklenecek. Artık telefonu elinize alıp yeni parola ile açabilirsiniz. Güncelleme gelmesi 5 dakikaya kadar sürebilir. İnternet erişimi olduğundan emin olun.

Üçüncü Parti Ekran Kilidi

Özel bir uygulama kurup bununla cihazı kilitlemiş ve parolayı unutmuşsanız güç butonuna basıp bekleyin ve menü gelince basmaya devam edin. Güvenli moda geçiş sorusu gelince evet deyin ve devam edin.

Cihaz açılınca Ayarlar içinden uygulamalara girip bu üçüncü parti uygulamanın içeriğini sildirin. Artık sıfırlanacak ve sorun çıkarmayacak. İsterseniz tamamen sistemden kaldırabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.