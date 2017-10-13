Android Nougat ile birlikte aynı anda birden çok pencere açmak mümkün. Hile sayesinde aynı uygulamaya ait birden çok pencere açmak ve Windows masaüstü gibi kullanmak mümkün. Özellikle geniş ekrana sahip cihazlarda faydalı olabilecek bir adım ve gerçekleştirmek zor değil.

Android Nougat: Aynı Uygulamayı Birden Çok Pencerede Açmak

İlk olarak beğeni gören Parallel adlı Android uygulamasını indirip kurmanız gerekiyor:

Android Nougat öncesi işletim sistemlerinde bu uygulamanın çalışmadığını görebilirsiniz. Kurulumdan sonra çalıştırın ve ilk ekranda sözleşmeyi kabul edin. Bu aşamadan sonra diğer uygulamalar üzerinde çizim ve erişim servisleri için izin vermeniz gerekiyor ki Parallel çalışabilsin.

Bir sonraki ekranda Parallel Windows menüsünün gelebileceği alanı seçmeniz gerekiyor. Varsayılan olarak ekranın ortasında sağ kısımda geliyor. Değiştirmeniz şart değil. Ardından kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hotspot alanında slayt başlatmak için Android Nougat ile aynı uygulamayı tekrar başlatmanız gerekiyor. Menüden uygulama çekmecesi seçeneğini kullanın ve çoklu pencerede çalışmasını istediğiniz uygulamayı seçin. Ardından otomatik olarak çoklu pencere açılıyor olacak.

Parallel pencereler için üçüncü seçenek cihazdaki uygulamaları diğer pencerelere aynalamak olabilir. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.