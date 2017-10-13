Son nesil Samsung Galaxy S8 ve S8+ sahipleri telefonun içerdiği 5.8 ve 6.2 inç genişlikli sonsuz ekran gibi artılardan ötürü ellerinden düşüremiyor ve bu yüzden batarya kısa sürede bitebiliyor. Donanım ve yazılım alanında ciddi ilerlemeler olsa da bataryalar hala eski kuralları takip ediyor.

Android: Samsung Galaxy S8 ve S8+ Batarya İpuçları

Her ne kadar artık hızlı şarj destekleniyor ve 15 dakika şarjla bile telefonlar saatlerce kullanılabiliyor olsa da bu tür ara çözümler yüzünden bataryanın ömrü kısalabiliyor. Samsung Galaxy S8 ile 3000 mAh, S8+ ile 3500 mAh kapasiteli bataryalar geliyor. Bunları aralıksız kullanarak sekiz saate kadar şarj aramadan durabilirsiniz.

Batarya ömrünü arttırmak için adımlar

Koyu renkli tema ve duvar kağıdı kullanmak Otomatik parlaklık özelliğini düzenlemek Daima açık ekran özelliğini kapatmak, sadece gerekince ekrana tıklamak Güç yönetim monitörü özelliğini kullanarak analiz yapmak. Ayarlar içinden cihaz bakımına girin ve batarya seçin Game Launcher ve Game Tuner uygulamalarıyla optimizasyon yapmak Smart Stay akıllı göz takip özelliğini kullanmıyorsanız kapatmak Ekranın otomatik kararma süresini kısaltmak WQHD yerine daha az çözünürlükte çalışmasını sağlamak NFC yakın mesafe bağlantıyı kapatmak Bildirim LED’inin ayarlarını düzenlemek Cepte ekranın kapalı kalmasını sağlamak Yakın cihaz taramasını kapatmak. Ayarlar içinden bağlantılar kısmına girip daha fazla ayarlara bakın. Uygulamaların konum erişimini sınırlayın. Ayarlar içinden bağlantılar altında konum ve konum erişimi. Wi-Fi ve Bluetooth taramasını kesmek. Kullanılmayan gereksiz el kısayollarını kapatın.

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