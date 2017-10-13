Apple ve LG’den Katlanır Ekran İşbirliği

Onuncu yıl anısına çerçevesiz ekranlı iPhone X modelini geliştiren Apple, fanatikleri coşturdu ama 1000 dolar olan telefon epey pahalıya geliyor. Bunun nedeni en yeni teknolojilerden biri olan Face ID’yi içermesi. Bir sonraki iPhone modelinde, Samsung’un seçenekleri gibi kenarları kıvrık ekran görecek miyiz belirli değil ama Apple sürekli Ar&Ge peşinde. Gerçekten Apple’ın cihazları için parça üreten Samsung’un ciddi anlamda gelir elde ettiği biliniyor. Güney Kore’li firmanın ülkesindeki ezeli rakibi LG ise bir diğer büyük şut çekmiş ve 90’a çakmış gibi görünüyor! Son sızan bilgilere göre Apple ile LG katlanır ekran üretimi için el sıkıştı.

Apple’ın amacı katlanır telefonlar yapmak ve LG’nin OLED esnek ekranlar konusunda üstün olduğu açık. LG’nin yüksek hacimde katlanır ekran üretebilmesi için Apple’ın nakit akıtacağı ve özel bir yeni fabrika kuracağı söyleniyor. LG’nin sunumlarında katlanır ekranların ciddi ilerleme sağladığı gösterildi ve Apple ikna oldu. Samsung da bu alanda ciddi ilerlemler yapıyor ve firmanın tasarımları ve fikirleri çalıp Galaxy modellerine daha hızlı adapte etmesinden çekiniyor. LG ise böyle bir tehdit oluşturmuyor. Gelecek sene ve 2019’da bu tür çılgın telefonlar görebiliriz.